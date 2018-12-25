Україна другий рік поспіль відзначає Різдво за григоріанським календарем як державне свято

Україна другий рік поспіль відзначає як державне свято Різдво за григоріанським календарем, тобто 25 грудня. Свято у цей день відзначають в Україні, зокрема, приблизно 11 тисяч релігійних католицьких і протестантських громад.

Опівночі в храмах пройшли святкові меси. Наймасовіша – в соборі Святого Петра у Ватикані. Її провів папа Римський Франциск, який закликав людей остерігатися матеріалізму і пам'ятати про бідних.

Крім того, 25 грудня Різдво святкує також більшість православних церков світу, які перейшли на новоюліанський церковний календар, за винятком Великодня і пов’язаних свят. Новоюліанський календар збігається з григоріанським.

В Україні другий рік поспіль 25 грудня є офіційним вихідним днем. Верховна Рада України 16 листопада 2017 року схвалила законопроект про оголошення вихідним 25 грудня. 29 листопада президент України Петро Порошенко підписав цей закон.

В Україні вихідним є і 7 січня, коли відзначають Різдво Христове за юліанським календарем (святкують Українська, Російська, Грузинська, Сербська, і Польська Єрусалимська православні церкви, а також Греко-католицька церква в Україні). Водночас католицьке Різдво, яке відзначають не лише римо-католики, але й протестанти і представники низки помісних православних церков 25 грудня, раніше було в Україні робочим днем.