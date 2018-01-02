Дід Мороз був прикладом успішної радянської пропаганди для прикриття репресій – Рябенко 

Минає 80 років з дня народження Діда Мороза. Цей персонаж з’явився у зловісному 1937 році, в розпал сталінських репресій. Його було запроваджено найбільшими пропагандистами того часу. Сценарій святкування Нового року готували Сергій Міхалков, автор сталінського гімну СРСР та найпопулярніших дитячих книжок, та Лев Кассіль, так само один з провідних радянських дитячих письменників. У цій першій «методичці», яку поширили по всьому Радянському Союзу, з’явився вперше Дід Мороз разом з реабілітованою ялинкою, яка перестала називатися «різдвяною», а стала називатися «новорічною». В Україні декомунізація відбулася досить успішно, радянські міфи продовжують розвіюватися, але цього персонажа вона не стосувалася. Чому? З цим питанням Радіо Свобода звернулося до співробітника Інституту національної пам’яті України Сергія Рябенка.

1937 рік – це період найбільших політичних репресій в Радянському Союзі, коли велася боротьба в тому числі і з Церквою

– Питання у тому, що цей персонаж дійсно вперше в Радянському Союзі офіційно з’явився в 1937 році, але насправді був використаний образ казкового персонажу, який існував ще задовго до Радянського Союзу. Просто він не був таким популярним. Чому це відбулося в 1937 році? Тому що ми пам’ятаємо, що в 1937 рік – це період найбільших політичних репресій в Радянському Союзі, коли велася боротьба в тому числі і з Церквою, тому радянській владі конче було необхідно якимось чином усунути чи спробувати мінімізувати вплив Церкви, церковних традицій, пов’язаних зі святкуванням Різдва.

І тому от в 1935 році з’явилася така теза, яку озвучив один із соратників Сталіна Павло Постишев про те, що потрібно організовувати святкування Нового року з новими радянськими традиціями. І тоді з’явився цей Дід Мороз. Тобто основна ідея, яка закладалася тоді, мала на меті спробувати витягнути з офіційної свідомості святого Миколая, який був пов’язаний з такими різдвяними релігійними традиціями.

Основна ідея, яка закладалася тоді, мала на меті спробувати витягнути з офіційної свідомості святого Миколая, який був пов’язаний з такими різдвяними релігійними традиціями

Чому власне цей образ, цей персонаж залишився і після Радянського Союзу? Тому що очевидно, що якщо десь на початку ідеологічно цього персонажа ховалася саме суть його заміщення святого Миколая, то чим далі, то все менше можна було говорити про те, що цей персонаж, Дід Мороз, ніс на собі якесь ідеологічне навантаження і був уособленням якоїсь такої вже надто радянської традиції.

Чим далі, то все менше можна було говорити про те, що цей персонаж, Дід Мороз, ніс на собі якесь ідеологічне навантаження і був уособленням якоїсь такої вже надто радянської традиці

Тому після 1991 року після розпаду Радянського Союзу, персонаж сприймається просто як один з персонажів Нового року, один з таких казкових героїв, який просто асоціюється з новорічною традицією. Зараз, коли після розпаду Радянського Союзу релігійні традиції почали поступово повертатися в наше суспільне життя, поступово займати якесь місце в ньому, певної популярності вже набуває і образ святого Миколая, який вже пов’язаний з дещо іншою традицією ніж Дід Мороз.

– Дійсно святий Миколай вже починає потроху витісняти з української свідомості Діда Мороза. Більше українців святкують і очікують подарунків від святого Миколая ніж від Діда Мороза. Але моє питання стосується іншого, чи варто нагадувати про те, в яких обставинах народився цей культ Діда Мороза і про те, як вміло діяла радянська пропаганда для того, щоб таким чином олюднити цей режим?

В будь-якому разі доречно і згадувати і говорити про те, яким чином радянська пропаганда була сконструйована і як вона намагалася а в деяких випадках і досягала тієї мети

– Я думаю, що в будь-якому разі доречно і згадувати і говорити про те, яким чином радянська пропаганда була сконструйована і як вона намагалася а в деяких випадках і досягала тієї мети, яка перед нею ставилася, саме для того, щоб зрозуміти, який механізм дії цієї пропаганди, яким чином вона впливала на суспільну свідомість і яким чином сталося так, що в певних випадках ця радянська пропаганда досягла таки своєї мети.

Якщо говорити про 1937 рік, то можна звісно і дійсно говорити в тому числі і про появу Діда Мороза і про ті обставини, в яких це відбулося, власне для того, щоб пам’ятати, що в 1937 році в Радянському Союзі був один з найбільших піків політичних репресій і саме в цьому році одна з найбільших кількостей людей стали жертвами цих репресій. Тому ці процеси вони є достатньо пов’язаними між собою, переплетеними і я думаю, що в будь-якому разі варто про це говорити і згадувати про ці політичні репресії, у тому числі й для того, щоб у майбутньому унеможливити в будь-який спосіб повторення того, що відбулося в 1937 році.

​– Чи варто боротися з цим образом Діда Мороза чи краще залишити це вже тій тенденції, яка зараз активно діє в Україні, коли нове покоління обирає традиційного для України не Діда Мороза, а святого Миколая?

І своєрідне повернення святого Миколая на це місце, яке він мав би займати в суспільній свідомості, рано чи пізно й так відбудеться. А Дід Мороз залишиться таким собі ще одним казковим персонажем

– Я думаю, що в будь-якому разі не прерогатива якогось державного органу боротися з якимось казковими персонажами. Я думаю, що Ви абсолютно правильно сказали про те, що є молоде покоління, яке вже є достатньо активним, мобільним, яке користується в тому числі і не тільки якимось друкованими засобами масової інформації, телевізором, але є й активними інтернет користувачами, і може дізнатися практично будь-яку інформацію, якої воно потребує. І я думаю, що завдяки цьому молодому поколінню цей процес буде йти і надалі. І своєрідне повернення святого Миколая на це місце, яке він мав би займати в суспільній свідомості, рано чи пізно й так відбудеться. А Дід Мороз залишиться таким собі ще одним казковим персонажем. Казкових персонажів є достатньо багато і тут справа така, казкові персонажі є казковими персонажами.

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