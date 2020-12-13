Відзначення Різдва у світі. Де і коли вихідні дні – інфографіка

Більшість християн світу відзначають Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. В Україні з 2017 року 25 грудня є офіційним вихідним днем, як і 7 січня, коли частина християн відзначає Різдво за юліанським календарем.

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