У Києві до зимових свят підготували спеціальний маршрут, який з'єднав три ключові святкові локації та, відповідно, три ялинки: біля Арки Дружби народів – «Кришталевий палац», на Подолі – «Петриківський розпис» і на Софійській площі «Казковий ліс».

Довжина маршруту 8 кілометрів, він пролягає через пішохідно-велосипедний міст, парк «Володимирська гірка», Алею художників, Андріївський узвіз і до Контрактової площі. Поки достеменно невідомо, коли святковий маршрут згорнуть.



За словами Ігоря Добруцького, засновника проєкту Folk Ukraine, що виступає організатором цьогорічного святкового містечка, маршрут припинить свою роботу 8-9 січня, згідно з розпорядженням Кабміну, або ж 19 січня – після Водохреща, яке відзначають цього дня за юліанським календарем.