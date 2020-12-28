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28 грудня 2020, Київ 12:50
Новини | Суспільство

«Думаю, що вже буде без претензій» – організатор про повернення капелюха на Софійську площу

Святкове містечко на Софійській площі у Києві

Конструкцію у вигляді капелюха, який спершу зняли з верхівки головної ялинки у Києві, повернули на Софійську площу у вигляді арт-об'єкта через інтерес до нього українців. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів Ігор Добруцький, засновник проєкту Folk Ukraine, що виступає організатором цьогорічного святкового містечка.

У перший день встановлення, 27 грудня, люди вишикувались у довгу чергу, аби встати під капелюх і загадати бажання, каже Добруцький.

«Я думаю, що вже буде без претензій. Найголовніше, мені здається, мало хто цікавився самою суттю тематики, концепцією – тому так вийшло. А насправді, нічого настільки поганого не було, щоб таке робити протистояння. Я думаю, просто важкий рік був. Люди, як сірник, загорались від будь-якого питання. Все пройде і буде добре», – додав Добруцький.

Ігор Добруцький також зауважив, що ідея розтягнути святкове містечко на кілька кілометрів, зробивши багато розважальних зон та арт-об'єктів, виправдала себе і з точки зору інтересу, і з міркувань безпеки для здоров'я.

«Сім років я займаюсь ялинкою – ще стільки людей не було, щоби ціленаправлено пройшли всі локації, прогулялись на свіжому повітрі. Тому ця ідея хороша, розвивати надалі потрібно цей маршрут, і більше треба спонсорських капіталовкладень, щоб він був такий казковий і цікавий», – каже організатор.

Упродовж семи років зведення новорічно-різвяних зон відбувається коштом бізнесу та меценатів, і цей рік не виняток, повідомляє засновник проєкту Folk Ukraine.

Загалом у Києві є три ключові святкові локації та, відповідно, три ялинки: біля Арки Дружби народів – «Кришталевий палац», на Подолі – «Петриківський розпис» і на Софійській площі «Казковий ліс».

Цьогоріч над спорудженням усього різвяного маршруту щоденно працювали близько двох тисяч осіб
Цьогоріч над спорудженням усього різвяного маршруту щоденно працювали близько двох тисяч осіб

Поки достеменно невідомо, коли святковий маршрут згорнуть. За словами Добруцького, він припинить свою роботу 8-9 січня, згідно з розпорядженням Кабміну, або ж 19 січня – після Водохреща.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.

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