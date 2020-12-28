«Думаю, що вже буде без претензій» – організатор про повернення капелюха на Софійську площу

Конструкцію у вигляді капелюха, який спершу зняли з верхівки головної ялинки у Києві, повернули на Софійську площу у вигляді арт-об'єкта через інтерес до нього українців. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів Ігор Добруцький, засновник проєкту Folk Ukraine, що виступає організатором цьогорічного святкового містечка.

У перший день встановлення, 27 грудня, люди вишикувались у довгу чергу, аби встати під капелюх і загадати бажання, каже Добруцький.

«Я думаю, що вже буде без претензій. Найголовніше, мені здається, мало хто цікавився самою суттю тематики, концепцією – тому так вийшло. А насправді, нічого настільки поганого не було, щоб таке робити протистояння. Я думаю, просто важкий рік був. Люди, як сірник, загорались від будь-якого питання. Все пройде і буде добре», – додав Добруцький.

Ігор Добруцький також зауважив, що ідея розтягнути святкове містечко на кілька кілометрів, зробивши багато розважальних зон та арт-об'єктів, виправдала себе і з точки зору інтересу, і з міркувань безпеки для здоров'я.

«Сім років я займаюсь ялинкою – ще стільки людей не було, щоби ціленаправлено пройшли всі локації, прогулялись на свіжому повітрі. Тому ця ідея хороша, розвивати надалі потрібно цей маршрут, і більше треба спонсорських капіталовкладень, щоб він був такий казковий і цікавий», – каже організатор.

Упродовж семи років зведення новорічно-різвяних зон відбувається коштом бізнесу та меценатів, і цей рік не виняток, повідомляє засновник проєкту Folk Ukraine.

Загалом у Києві є три ключові святкові локації та, відповідно, три ялинки: біля Арки Дружби народів – «Кришталевий палац», на Подолі – «Петриківський розпис» і на Софійській площі «Казковий ліс».

Поки достеменно невідомо, коли святковий маршрут згорнуть. За словами Добруцького, він припинить свою роботу 8-9 січня, згідно з розпорядженням Кабміну, або ж 19 січня – після Водохреща.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.