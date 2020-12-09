Уряд підтримав постанову про жорсткий карантин із 8 січня. Список обмежень

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно. Постанову ухвалили з можливістю одноденного доопрацювання для внесення технічних правок.
Як повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який представляв постанову, уряд пропонує на 16 днів обмежити роботу:
- закладів культури
- розважальних закладів (нічні клубу, дискотеки, оренда закладів для проведення корпоративів)
- навчальних закладів: шкіл і вишів. Дитсадки працюватимуть
- закладів розміщення (крім готелів і закладів реабілітації)
- спортзалів, фітнесцентрів, басейнів (крім занять на вулиці і професійних команд)
- закладів харчування – дозволена робота лише на виніс і доставку. При цьому в новорічну ніч закладам харчування дозволять працювати до 1 години ночі
- салонів краси і перукарень – зможуть працювати виключно за попереднім записом, без очікування всередині
- спортивних заходів, дозволено лише професійні, без глядачів
- торгівлі непродовольчими товарами (дозволена лише доставка)
- непродовольчих ринків
- різдвяних ярмарок
- ялинки на площах – без облаштування концертів, розваг
- державні і комунальні заклади відправлять на дистанційну освіту
- установам і організаціям рекомендовано перейти на дистанційну роботу для розвантаження офісів.
При цьому, за словами міністра, увесь транспорт працюватиме: і міський, і міжміський.
«Розраховуємо на свідомість громадян. Це дуже потрібні заходи», – сказав Степанов. Голова МОЗ додав, що від кінця лютого до середини березня в Україні традиційно спостерігається зростання кількості захворілих на грип, що може ускладнити ситуацію з пандемією COVID-19, зокрема тому і пропонують жорсткий карантин.
Крім того, згідно з рішення уряду карантин і режим надзвичайної ситуації в Україні продовжили до 28 лютого: це обмеження «помаранчевої» зони, що діють на території всієї країни.
За словами Степанова, уряд вирішив також продовжити роботу закладів громадського харчування до 23-ї години (досі було до 22:00), але всі розрахунки мають відбуватися до 22-ї.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, постанова уряду вступить у дію через сім днів після ухвалення.
Президент Володимир Зеленський раніше запевнив, що Україна не закриватиме кордон під час ймовірного локдауну.
Станом на 9 грудня в Україні на COVID-19 захворіли 845 343 людей, одужали – 451 118, померли – 14 204.
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