Уряд підтримав постанову про жорсткий карантин із 8 січня. Список обмежень

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно. Постанову ухвалили з можливістю одноденного доопрацювання для внесення технічних правок.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який представляв постанову, уряд пропонує на 16 днів обмежити роботу:

закладів культури

розважальних закладів (нічні клубу, дискотеки, оренда закладів для проведення корпоративів)

навчальних закладів: шкіл і вишів. Дитсадки працюватимуть

закладів розміщення (крім готелів і закладів реабілітації)

спортзалів, фітнесцентрів, басейнів (крім занять на вулиці і професійних команд)

закладів харчування – дозволена робота лише на виніс і доставку. При цьому в новорічну ніч закладам харчування дозволять працювати до 1 години ночі

салонів краси і перукарень – зможуть працювати виключно за попереднім записом, без очікування всередині

спортивних заходів, дозволено лише професійні, без глядачів

торгівлі непродовольчими товарами (дозволена лише доставка)

непродовольчих ринків

різдвяних ярмарок

ялинки на площах – без облаштування концертів, розваг

державні і комунальні заклади відправлять на дистанційну освіту

установам і організаціям рекомендовано перейти на дистанційну роботу для розвантаження офісів.

При цьому, за словами міністра, увесь транспорт працюватиме: і міський, і міжміський.

«Розраховуємо на свідомість громадян. Це дуже потрібні заходи», – сказав Степанов. Голова МОЗ додав, що від кінця лютого до середини березня в Україні традиційно спостерігається зростання кількості захворілих на грип, що може ускладнити ситуацію з пандемією COVID-19, зокрема тому і пропонують жорсткий карантин.

Крім того, згідно з рішення уряду карантин і режим надзвичайної ситуації в Україні продовжили до 28 лютого: це обмеження «помаранчевої» зони, що діють на території всієї країни.

За словами Степанова, уряд вирішив також продовжити роботу закладів громадського харчування до 23-ї години (досі було до 22:00), але всі розрахунки мають відбуватися до 22-ї.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, постанова уряду вступить у дію через сім днів після ухвалення.

Президент Володимир Зеленський раніше запевнив, що Україна не закриватиме кордон під час ймовірного локдауну.

Станом на 9 грудня в Україні на COVID-19 захворіли 845 343 людей, одужали – 451 118, померли – 14 204.