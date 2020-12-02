Уряд не буде продовжувати карантин вихідного дня, в Україні діятимуть обмеження «помаранчевої» зони

В уряді України позитивно оцінили ефект карантину вихідного дня, але вирішили його не продовжувати. До напрацювання нового рішення щодо карантину в Україні діятимуть обмеження, характерні для «помаранчевої» зони, повідомив на засіданні Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

За його словами, карантин вихідного дня дав змогу стабілізувати ситуацію з поширенням COVID-19.

«Ми отримали позитивний ефект. На кінець карантину вихідного дня, 30 листопада, за попередній тиждень ми отримали на шість тисяч випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано. Посилені заходи на вихідних дещо стабілізували ситуацію і в лікарнях. Спостерігається вирівнювання ситуації з зайнятістю ліжок… Це дозволяє нам зняти саме ці обмеження, і на вихідні, і в будні діятимуть обмеження «помаранчевої» зони на території цілої країни», – сказав Шмигаль.

За його словами, наразі Кабінет міністрів напрацьовує «найбільш збалансоване» рішення стосовно можливого поширення або посилення карантинних обмежень.

«Згідно з законом, уряд повідомить про рішення за сім днів до його запровадження або раніше. Думка регіонів для нас є важливою, саме тому ми провели опитування щодо оптимальних карантинних заходів (опитування проводилося серед міських голів, а також очільників ОДА)», – сказав голова уряду.

За його словами, більшість із опитаних, зокрема, підтримує заборону на проведення концертів і різдвяних ярмарків.

«Помаранчева» зона передбачає такі обмеження:

забороняються концерти, спортивні, соціальні, релігійні та інші заходи з більше ніж 20 учасниками. При участі до 20 людей між ними має дотримуватися дистанція мінімум 1,5 метра. Виняток складають спортивні заходи з Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, а також матчі ігрових видів спорту професійних клубів без глядачів, зі щоденним контролем здоров’я учасників

у кінотеатрах та театрах зали можуть бути заповнені не більше ніж на 50%

у музеях кількість відвідувачів не повинна перевищувати 1 людину на 20 квадратних метрів

таке ж обмеження діє для спортзалів і фітнесцентрів

у транспорті міського, міжміського, обласного й міжобласного сполучення, в тому числі в маршрутках, кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість сидячих місць, передбачених технічною характеристикою

заборонена робота дискотек і нічних клубів

заборонена робота ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, буфетів, пов’язана з організацією дозвілля (тобто, зокрема, тими ж дискотеками)

з 22-ї вечора до 7-ї ранку заклади харчування можуть працювати лише з доставкою

відстань між столиками в кафе та ресторанах має бути не менше від двох метрів, за одним столом – не більше від чотирьох людей (не рахуючи неповнолітніх)

заклади повинні мати маркування для дотримання відстані між відвідувачами, працівники повинні бути в масках, використані засоби захисту мають збиратися в окремий контейнер

всі заклади розміщення мають зупинити роботу, крім тих, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для людей з інвалідністю, санаторіїв, курортів, стаціонарних відділень протезування, протезно-ортопедичних підприємств, що належать до структури Міністерства соціальної політики

забороняється відвідування закладів освіти групами більше як по 20 людей (крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної спеціалізованої мистецької освіти). Якщо більше ніж 50% учнів опинилися на самоізоляції, то й таке відвідування заборонене

планові госпіталізації скасовуються, крім невідкладних.

11 листопада уряд ухвалив рішення, яким відмовився від адаптивного карантину і поширив на територію всієї країни дію «помаранчевої зони». Крім того, був запроваджений карантин вихідного дня, яким, зокрема, заборонена робота розважальних закладів, ТРЦ, закладів харчування (крім торгівлі на виніс).

Це рішення викликало протести підприємців.