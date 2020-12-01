«Інтелектуальний локдаун» чи жорсткий карантин на Новий рік? Уряд цього ще не вирішив

Рішення про жорсткий карантин, чи про «інтелектуальний локдаун» в Україні з 23 грудня до 15 січня уряд наразі не ухвалював. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Тим часом міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що вже у середу, 2 грудня, уряд розглядатиме пропозиції Міністерства охорони здоров'я щодо подальших карантинних обмежень, із врахуванням результатів карантину вихідного дня. Якими будуть обмеження в разі запровадження локдауну, лишається невідомим.

Дату запровадження жорсткого карантину – з 23 грудня до 15 січня – повідомило видання «Сегодня», посилаючись на неназване джерело в Кабінеті міністрів. Саме це повідомлення спростував очільник МОЗ в ефірі телеканалу «Україна 24».

Є чіткі критерії, чому ми вводимо ті чи інші обмеження, і там є чітка логіка

«У нас є чіткі критерії, чому ми вводимо ті чи інші обмеження, і там є чітка логіка. У нас був адаптивний карантин, ми його ввели влітку, і він у нас діяв до 9 листопада. Це зрозуміле рішення, я був одним із авторів, коли в залежності від ситуації в регіонах є певні обмеження. Але з одним «але». Дуже важливо, щоб ці обмеження виконувалися з початку до кінця. Ми пам'ятаємо, що було багато порушень. І він спрацював, але недостатньо ефективно, як ми розраховували», – зауважив Максим Степанов.

Міністр також запевнив, що основним критерієм для запровадження жорсткого карантину в країні є показники навантаження на медичну систему.

«Від 25 до 35 тисяч хворих на добу може дати зростання кількості госпіталізованих, і ми будемо мати підстави запропонувати введення жорсткого карантину. Якщо дивитися на прогнози, у нас така кількість мала бути 1 грудня, але її не було. Ми бачимо, що таке зростання може бути впродовж грудня», – сказав міністр охорони здоров'я.

Локдаун буде – секретар РНБО

Раніше про можливість запровадження жорсткого карантину неодноразово говорили в Офісі президента. Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд готує план карантинних обмежень, що буде застосований у разі погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію.

Період новорічних свят – це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. Все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби

«Ми розуміємо, що кінець грудня та початок січня – період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. Все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може не витримати», – наголошував очільник уряду.

Відтак вже у середу, 2 грудня, уряд розглядатиме пропозиції Міністерства охорони здоров'я щодо подальших карантинних обмежень, із врахуванням результатів карантину вихідного дня. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

«Ми чекаємо зараз офіційні висновки Міністерства охорони здоров'я за підсумками реалізації протягом трьох тижнів карантину вихідного дня. Вже на підставі цього будуть ухвалюватися якісь подальші рішення», – сказав Немчінов.

За його словами, аналіз, який робив секретаріат РНБО, показав зниження активності українців протягом дня у вихідні. Міністр також зазначив, що в уряді розглядають варіанти припинення економічної активності, але вони можуть бути скориговані з урахування ситуації в тій чи іншій галузі.

Секретар РНБО Олексій Данилов також наголошував на тому, Україні не вдасться уникнути зимового карантину.

Те, що локдаун буде, – це 100%

«Те, що локдаун буде в нашій країні вводитись, – так, єдине питання часу – коли він буде вводитися. Те, що локдаун буде, – це 100%», – запевняв секретар РНБО.

Але заяви прем'єр-міністра, міністра охорони здоров'я та секретаря РНБО не підняли завіси щодо питання про конкретний формат нового карантину. Лише міністр інфраструктури Владислав Криклій зміг пообіцяти, що роботу громадського транспорту в разі запровадження жорсткого локдауну не зупинятимуть.

На залізничному та авіаційному транспорті дотримуються всі вимоги краще, ніж у більшості закладів

«Що стосується роботи громадського, залізничного та авіаційного транспорту, робота його не буде припинятись у разі локдауну. Це важливо розуміти, що на залізничному та авіаційному транспорті дотримуються всі вимоги краще, ніж у більшості закладів», – наголошував міністр.

Формат майбутнього карантину спробував змалювати голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він заявив, що буде запроваджений «інтелектуальний локдаун». Згідно з поясненнями депутата – йдеться про нові правила введення обмежень, які передбачають, що регіони виходитимуть з обмежень у різний час, залежно від епідеміологічної ситуації.

Це буде так званий «інтелектуальний локдаун», який має за собою мету, що після локдауну вихід нерівномірний

«Мова йшла про те, коли буде локдаун, чи буде локдаун, який саме це буде локдаун. То прем'єр-міністр визначив, що це не буде копія того локдауну, який був навесні, а це буде так званий «інтелектуальний локдаун», який має за собою мету, що після локдауну вихід нерівномірний, а з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах», – сказав Арахамія ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Втім, слова Давида Арахамії також не пояснюють, які можуть бути запроваджені заборони, у чому і як надовго можуть обмежити українців.

Чинні заборони

Поряд із тим стало відомо, що Кабінет міністрів поки не визначився ні з форматом, ні з датою майбутнього локдауну. Розглядають щонайменше 4 варіанти зі встановлення більш жорстких карантинних обмежень, але остаточного рішення наразі немає. Про це повідомила інформаційна агенція «Інтерфакс-Україна», також із посиланням на джерело в уряді.

Нині, до 31 грудня 2020 року, згідно з постановою Кабінету міністрів, на всій території Україні залишається чинним загальний карантин. Відповідне рішення уряду забороняє:

проведення масових (культурних, у т. ч. концертів, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі проведення заходів з кількістю учасників до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не менш як 1,5 м), крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників;

діяльність кінотеатрів та театрів з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі;

діяльність музеїв, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 20 кв. метрів приміщення;

здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей транспортний засіб.

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює контроль за їх використанням пасажирами під час перевезення, у т.ч. виготовлених самостійно;

проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля;

робота після 22-ї та до 7-ї год. СГ з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій, ніж 2 м між місцями для сидіння за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому з вдягненими ЗІЗ органів дихання, що прикривають ніс і рот (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв);

діяльність СГ, які обслуговують відвідувачів, в яких:

не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра;

не забезпечено працівників ЗІЗ органів дихання (захисні маски або респіратори) та не здійснюється належний контроль за їх використанням;

- не забезпечується централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери (урни);

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також санаторно-курортних закладів та стаціонарних відділень первинного та складного протезування протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Мінсоцполітики);

відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спортивної та спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;

проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім:

- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

- надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

- надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкозахворюваннями;

- надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

- надання планової медичної допомоги закладам охорони здоров’я національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

- проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей;

діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 20 кв. м приміщення;

відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах;

відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на тиждень) установ і закладів соцзахисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово).

На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення заходу, де встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно від площі, розміщуються інформаційні матеріали із зазначенням можливої максимальної кількості відвідувачів.