Міністерство охорони здоров’я не планує зупиняти транспорт під час локдауну

Міністерство охорони здоров’я України не планує зупиняти транспорт під час нового локдауну, повідомив голова МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

«З точки зору епідеміології, ми не вважаємо, що це вплине на показники захворюваності. За таких умов у транспорті не буде «години пік» і всі будуть дотримуватися заходів, які в нас існують», – сказав Степанов.

Він додав, що уряд не буде ухвалювати рішення про новий локдаун 2 грудня. Міністр пообіцяв, що про жорсткий карантин повідомлять за 7-10 днів до його запровадження.

1 грудня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні точно запровадять локдаун, однак зараз триває обговорення дат.

За весь час пандемії в Україні захворіли 745 123 людини, 355 172 – одужали, померли – 12 548.