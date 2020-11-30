НСЗУ: 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки звільнилися від квітня

Від квітня 2020 року, згідно з даними електронної системи охорони здоров’я, звільнилися трохи більше ніж п’ять тисяч лікарів спеціалізованої (вторинної) ланки, повідомила Національна служба здоров’я України.

«Також система зареєструвала понад тисячу нових фахівців. Трансформація системи виявила прогалини на медичному ринку праці і створила попит на нові спеціальності», – йдеться в повідомленні.

За даними служби, з 1 квітня змінився принцип фінансування для закладів спеціалізованої медичної допомоги.

«Лікарні уклали договори з НСЗУ і почали працювати за Програмою медичних гарантій. Тобто отримувати гроші за послугу, яку надали пацієнту, а не просто за наявність ліжок. Відповідно, для закладу з’явилася мотивація бути привабливим для пацієнта, щоб надавати більше послуг, бо за пацієнтом приходять гроші», – йдеться в повідомленні.

У НСЗУ повідомили, що за квітень-вересень середньомісячні витрати на оплату праці до вирахування податків у медзакладах, які надають спеціалізовану медичну допомогу, становили для керівників установ – 23,5 тисяч грн, для лікарів – майже 9 тисяч грн, для середнього медперсоналу – 7,5 тисяч грн, для молодшого медперсоналу – 6,1 тисячі грн.

«НСЗУ не має жодного впливу на розміри зарплат у лікарнях, а оплачує надані медичні послуги згідно зі звітами про їх надання та з договором. Відтепер фінансова мотивація повністю у компетенції керівників медзакладів. І від стратегії розвитку, яку вони оберуть, та спроможності скласти реальний фінансовий план і виконати його, залежить успішність лікарні і зарплати працівників», – йдеться в повідомленні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше заявив, що уряд не передбачив підвищення зарплати медикам у проєкті державного бюджету на 2021 рік, переданому на розгляд Верховної Ради.

За словами Степанова, бюджетний запит, поданий МОЗ на 2021 рік, передбачає, що зарплата лікаря наступного року має становити 23 тисячі гривень, середнього медперсоналу – 17 тисяч грн, молодшого медперсоналу – 12 тисяч грн.