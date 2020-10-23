Степанов заявив, що доплати медикам профінансували для всіх медзакладів

Доплати медикам з 1 вересня профінансували для всіх медичних закладів країни. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Усі медзаклади отримали кошти для виплат надбавок медикам із 1 вересня. Це понад 1,27 млрд грн за вересень, близько 1,18 млрд грн за жовтень», – наголосив міністр.

5 жовтня в Офісі президента повідомляли, що половина медичних закладів в Україні уже отримала кошти на виплату підвищених зарплат своїм співробітникам за вересень поточного року, вказувалася сума більш ніж у 670 млн грн.

Уряд на засіданні 19 червня ухвалив рішення про доплати до зарплати всім медичним працівникам, які вони отримуватимуть з 1 вересня і до 31 грудня 2020 року. Зокрема, згідно з рішенням, із 1 вересня лікарям мають виплачувати надбавки до зарплат у розмірі 70% від посадового окладу, медсестрам – 50% від мінімальної зарплати, молодшому медичному персоналу – 25% від мінімальної зарплати.