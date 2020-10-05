Половина медичних закладів в Україні уже отримала кошти на виплату підвищених зарплат своїм співробітникам за вересень поточного року, повідомила пресслужба Офісу президента за підсумками наради під головуванням президента Володимира Зеленського.

«Половина медичних закладів уже отримала кошти на виплату підвищених зарплат лікарям за вересень поточного року. Загалом це понад 670 млн грн», – йдеться в повідомленні на сайті ОПУ.

Повідомляється, що договори з Національною службою здоров’я уклали 80% лікарень, триває процес доукладання угод з іншими медзакладами.

Уряд на засіданні 19 червня ухвалив рішення про доплати до зарплати всім медичним працівникам, які вони отримуватимуть з 1 вересня і до 31 грудня 2020 року. Зокрема, згідно з рішенням, із 1 вересня лікарям мають виплачувати надбавки до зарплат у розмірі 70% від посадового окладу, медсестрам – 50% від мінімальної зарплати, молодшому медичному персоналу – 25% від мінімальної зарплати.