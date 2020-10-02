В Одеській області планують створити три лабораторії для тестувань на «ковід». Одна майже готова

Одеса – Одеська область неодноразово була в лідерах поширення COVID-19. Нещодавно Одеса навіть потрапила в західні ЗМІ як приклад зухвалого ставлення до карантинних обмежень. Сьогодні кожного дня лабораторії фіксують близько 200-х і більше нових випадків щоденно. Втім чекати на результат тестування жителям області доводиться іноді тиждень і більше. Сьогодні в черзі на дослідження чекає майже тисяча ПЛР-зразків. Радіо Свобода дізналась де планують створювати нові лабораторії.

Працівниця однієї з одеських лікарень Людмила здала ПЛР-тестування 30 вересня. Вона відчула слабкість і біль у м’язах за кілька днів до цього і думала, що це звичайне ГРВІ. В перший день трохи піднялась температура, і хоча на рентгені легені виявились чистими, Людмила вирішила здати тест на антитіла на COVID-19 – 28 вересня їх в крові не знайшли.

Втім 29 вересня жінка перестала відчувати запахи та смаки, тому вирішила підстрахуватись – здала ПЛР-аналізи у приватній лабораторії та пішла на самоізоляцію. Втім ані 1-го, ані 2-го жовтня вона не отримала результатів і досі не знає, чи вона хворіє «ковідом».

Гірше жінці не стає, слабкість залишається, болять лімфовузли. Людмила чекає вдома на самоізоляції і навіть якщо аналіз виявиться позитивним, вона зможе лікуватись вдома, хвороба проходить спокійно.

Втім багато хто чекає результат ПЛР тестування не вдома, а в лікарнях. За офіційними даними, в Одеській області зайнято 69% лікарняних місць під ковід, проте лише третину з них займають люди з підтвердженим діагнозом.

Одеситка Оксана Ліщук розповіла Радіо Свобода, що потрапила в лікарню із пневмонією 8 вересня, а результат ПЛР-тестування, який взяли під час госпіталізації, привезли рівно через тиждень. Сімейний лікар направив Оксану в інфекційну лікарню, але там їй запропонували одразу лягати в палату для «ковідних» хворих, навіть не зробивши ПЛР-тестування. Жінка відмовилась і її відвезли до 3-ї міської лікарні, де перебувають хворі з підозрою на «ковід».

«Я потрапила з самого початку хвилі, тому напевно для мене знайшлось місце. ПЛР взяли під час госпіталізації і сказали, що він буде за 2-3 дні. Проте я отримала його рівно через тиждень – потрапила саме на той період, коли казали, що реактивів немає», – розповідає Оксана.

Перші дні лікарі казали їй, що результати ось-ось будуть, на п’ятий день визнали, що реактивів немає і невідомо, коли вони будуть. Через тиждень привезли її негативні результати – жінка вже почала думати, що даремно займає чиєсь місце в лікарня, – і Оксана поїхала доліковувати пневмонію додому.

«ПЛР в тому вигляді, який існує зараз, схожий на безглузду трату грошей, на якій хтось заробляє. По-перше, його точність викликає сумніви – 15 людей, які були контактними зі мною, перехворіли пневмонією, в частини з них знайшли антитіла, в частини ПЛР також був негативний, в частини позитивний, а одна людина навіть померла в інфекційній лікарні», – говорить Ліщук.

Вона також уточнює, що якщо в приватних клініках пацієнтам кажуть приходити на аналізи натщесерце і навіть не чистити зуби, то в неї та в інших людей в лікарні брали аналізи як вийде.

Через захворювання працівників на «ковід» припинила працювати одна з лабораторій

У вересні в лабораторіях дійсно не вистачало реактивів, визнавали представники МОЗ. Втім і зараз черги на аналізи доволі великі.

Як розповіли Радіо Свобода в Одеському обласному лабораторному центру МОЗ, в їхній лабораторії оброблять до 750 зразків ПЛР на добу, ще 600-700 зразків роблять дві приватні лабораторії в Одесі, також аналізи обробляє Центр соціально небезпечних захворювань Одеської області.

Донедавна ПЛР-аналізи обробляли ще в протичумному інституті, але з 22 вересня робота стоїть – 7 працівників захворіли «ковідом». Очікується, що вони вийдуть на роботу протягом тижня, повідомив голова центру МОЗ Віталій Гончаров.

Ще у квітні 2020 року представники одеської міської влади заявили, що створять власну лабораторію для обробки ПЛР-тестувань в одеській клінічній інфекційній лікарні. Проте вона досі не працює. 14 вересня на апаратному засіданні міського штабу боротьби із «ковідом» стало відомо, що будівельні роботи зі створення лабораторії мають завершити наприкінці жовтня, тобто запрацює вона що найменш в листопаді. Обладнання для лабораторії вже закупили, працівники готові до роботи, поки стажуються в центрі МОЗ.

Втім на тому ж апаратному засіданні стало відомо, що власну лабораторію планує відкрити обласний департамент охорони здоров’я. За словами заступника міського голови Сергія Подгайного, обласна влада звернулась до міськради із проханням виділити їм ділянку біля однієї з міських лікарень. Міський голова Геннадій Труханов у відповідь обвинуватив обласну владу в бажанні «робити комерцію на коронавірусі» та створенні перешкод для нової міської лабораторії, яка нібито перекриє потреби в ПЛР-тестуванні в регіоні.

В обласній адміністрації на критику відреагували «лікнепом».

«Для тих хто можливо не знає, є шкірно-венерологічний диспансер із власним відводом землі. Земля від обласної ради із дозволом на будівництво. Тому сьогодні кошти вже виділені офіційно, і наша лабораторія нікому не буде конкурентом. Ви бачите, що зараз відбувається – райони не забезпечені в повному обсязі», – заявила керівник обласного департаменту охорони здоров’я Наталія Одарій-Захар’єва.

Як розповіла Радіо Свобода депутат Одеської обласної ради і член постійної комісії з питань медицини і соціальної політики Ірина Коваліш, з обласного бюджету на створення обласної лабораторії депутати дійсно виділили 6 мільйонів гривень. Але будівництво розпочати не можуть – місяць тому звернулись до міської ради за дозволом, але досі його не отримали.

«Проект будівництва погоджується за місцем її юридичної адреси, тобто в одеський муніципальний Департамент архітектури та містобудування має узгодити проект для проведення ремонту. За незрозумілими для нас, обласних депутатів, причинами це затягується. Можливо, це ревнощі, оскільки міська влада заявила про створення власної лабораторії в інфекційній лікарні. Проте вони її так і не запустили – це не так просто», – говорить Коваліш.

В прес-службі міської ради Радіо Свобода повідомили, що поки не отримували від обласної влади письмового запиту із вказанням точної адреси і характеристик ділянки. Приймати рішення про узгодження муніципальна влада обіцяє тільки після отримання офіційного письмового запиту.

В Чорноморську лабораторія запрацює до кінця жовтня

Ще одну лабораторію для перевірки ПЛР-тестувань хочуть створити в місті Чорноморськ біля Одеси. Із такою ініціативою виступив директор «Лабораторного центру міністерства охорони здоров’я на водному транспорті» Микола Голубятников.

Його організація перевіряє моряків і судна, що приходять до українських морських і річкових портів. Спеціалісти проводять санітарний і медичний огляд, роблять температурний скринінг екіпажу і опитують звідки ті прибули. Також де-факто лабораторія, якою керує Голубятников, вже 25 років працює як протиепідемічна система міста Чорноморська.

Окрема лабораторія потрібна центру перш за все для оперативної перевірки екіпажів, які прибули з епідеміологічно небезпечних країн світ – сьогодні це майже весь світ. Проте, звісно, будуть вони працювати і для населення області.

«В умовах інтенсивного руху суден ми дійшли висновку, що нам потрібно створити лабораторію особливо небезпечних інфекцій, щоб ми могли оперативно і незалежно від черги в територіальних лабораторіях проводити тестування моряків. І тих, хто приїжджає в Україну, і тих, хто їде з України на заміну, – це майже 150 тисяч людей. Також проводити тестування портовиків – в останні півроку зафіксовані випадки COVID-19 в портах Маріуполь, Південний, Одеса, Чорноморськ», – розповів Голубятников.

Ампліфікатор, найдорожчий апарат майбутньої лабораторії, придбали за рахунок благодійного фонду «Здоров’я Чорноморська».

В кінці квітня 2020 року ампліфікатор і дві центрифуги передали до Одеського обласного лабораторного центру МОЗ – щоб дарма не стояли, поки в Чорноморську створюють лабораторію. Але нещодавно техніку перевезли назад до Чорноморська – 18 жовтня до новоствореної лабораторії приїдуть спеціалісти з Всесвітньої організації охорони здоров’я, щоб провести навчання для працівників і запустити лабораторію.

Перший тиждень вона буде працювати в тестовому режимі, а наприкінці жовтня встане на робочі рейки – мінімум 200-300 аналізів на добу. Якщо вони отримують автоматичну станцію, то лабораторія буде перевіряти до тисячі зразків ПЛР на добу.

Наразі в Одеській області близько 9 тисяч хворих із COVID-19, майже п’ять тисяч вилікувалось з початку пандемії.