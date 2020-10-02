Freedom House: пандемія COVID-19 поглибила кризу демократії по всьому світу

Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 поглибила кризу демократії по всьому світу, дозволяючи урядам зривати вибори, тиснути на критиків та пресу, підважувати підзвітність, необхідну для захисту прав людини та громадського здоров’я. Про це йдеться в спільному звіті моніторингової організації Freedom House та дослідницької компанії GQR 2 жовтня.

Згідно з документом «Демократія на карантині», від початку пандемії стан демократії та прав людини погіршився у 80 країнах.

Опитані експерти вважають, що особливо сильного удару зазнали демократії, які саме борються за становлення, та інституції в репресивних державах.

Читайте також: Кількість нових випадків COVID-19 росте третій день поспіль – РНБОУ

Наприклад, у Азербайджані «уряд використав привід порушення карантину для тиску на активістів від політичної опозиції». У Казахстані спостерігають «збільшення переслідувань громадських активістів та політичної опозиції за критику в соціальних мережах і поширення інформації про порушення прав людини».

Крім того, моніторинг звертає увагу на те, що зловживання владою позначається непропорційно сильно на вже маргіналізованих спільнотах. Так, у Болгарії райони, де переважають роми, зазнали більш суворих обмежень, ніж ті, де ромаська община не є більшістю.

Понад 60% респондентів очікують, що негативний вплив пандемії для політичних прав та громадянських свобод в тих країнах, на яких фокусується моніторинг, триватиме ще наступні три-п’ять років.

Експерти назвали найгостріші проблеми, пов’язані з поширенням хвороби: брак урядової прозорості, інформації про коронавірус, корупція, недостатній захист вразливих спільнот та зловживання владою з боку урядів.

У звіті зазначається, що активісти, журналісти та громадяни активно працюють над подоланням цих перешкод. Вони шукають нові способи для протистояння урядовим зловживанням, часто використовуючи онлайн-платформи для залучення аудиторії та формування нових партнерських відносин.

Читайте також: Протести проти карантину в Лондоні: постраждали дев’ять поліцейських і троє учасників

У багатьох країнах пандемія вплинула і на вибори. У США виборчі посадовці по всій країні видаються експертам погано підготовленими до виборів 3 листопада. Це пов’язано з підвищеним попитом на голосування поштою, можливим дефіцитом персоналу та змінами виборчих правил у останню хвилину.

У Гонконгу уряд використав пандемію як привід для відтермінування виборів до законодавчих органів на рік. Цей крок «широко розглядається як частина ширших зусиль Пекіна з метою зацементувати ліквідацію залишків свободи та автономії Гонконгу».

У звіті підкреслюється, що хоч акції протесту були обмежені пандемією, їх не можна зупинити.

«Хоча 158 країн запровадили нові обмеження щодо протестів, помітні акції відбулися щонайменше в 90 країнах з початку спалаху», – йдеться в документі.

Freedom House здійснював дослідження з січня по вересень 2020 року. Воно включало онлайн-опитування компанії GQR з 29 липня по 15 серпня, в якому 398 експертів доповіли про стан демократії в 105 країнах і територіях.

Крім того, Freedom House консультувалася з власною глобальною мережею аналітиків, довівши загальну кількість досліджених країн до 192.