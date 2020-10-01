Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
01 жовтня 2020, Київ 17:16
Фотогалереї

Сидячий протест у Білорусі: студенти вийшли проти затримань одногрупників – фоторепортаж

Студенти зібралися під стінами Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки в Мінську 30 вересня на підтримку одногрупників, які були затримані під час акцій протесту проти Олександра Лукашенка. За даними правозахисного центру «Вясна», після 9 серпня, коли в Білорусі пройшли президентські вибори, було затримано понад 12 000 осіб. Учасники протестів вважають оголошені ЦВК Білорусі результати виборів сфальсифікованими, а жорстокість, до якої вдається білоруська влада – порушенням прав людини. Країни ЄС, країни Балтії, Канада, Велика Британія, Україна та інші країни не визнали інавгурацію Лукашенка.
Студенти сидять і співають пісні біля входу у свій університет у Мінську, щоб продемонструвати свою солідарність із одногрупниками, яких затримали силовики
1 Студенти сидять і співають пісні біля входу у свій університет у Мінську, щоб продемонструвати свою солідарність із одногрупниками, яких затримали силовики
Студент тримає табличку, на якій написано: &laquo;Ми &ndash; Діма Мазуро&raquo;. 16 вересня Мазуро у розмові із викладачем гнівно сказав, що &laquo;інших проблем для людей немає&raquo;, маючи на увазі незгоду людей із оголошеними результатами президентських виборів, які вважаються сфальсифікованими. 25 вересня влада наказала затримати Мазуро на 23 дні
2 Студент тримає табличку, на якій написано: «Ми – Діма Мазуро». 16 вересня Мазуро у розмові із викладачем гнівно сказав, що «інших проблем для людей немає», маючи на увазі незгоду людей із оголошеними результатами президентських виборів, які вважаються сфальсифікованими. 25 вересня влада наказала затримати Мазуро на 23 дні
На табличці написано: &laquo;23 дні за власну думку. Закон?&raquo;. Той, хто тримає табличку, у такий спосіб висловлює свою позицію щодо затримання студента Діми Мазуро і вказує на порушення законодавства Білорусі.&nbsp;&nbsp;
3 На табличці написано: «23 дні за власну думку. Закон?». Той, хто тримає табличку, у такий спосіб висловлює свою позицію щодо затримання студента Діми Мазуро і вказує на порушення законодавства Білорусі.  
Білоруська міліція стежить за студентами, які проводять акцію протесту біля входу в університет &ndash; на знак солідарності зі своїм заарештованим товаришем
4 Білоруська міліція стежить за студентами, які проводять акцію протесту біля входу в університет – на знак солідарності зі своїм заарештованим товаришем
5
Плакат має написи з обох боків, які є зверненням до Олександра Лукашенка. З одного боку написано &ndash; &laquo;Діму викрали, хто наступний?&raquo;, а з іншого &ndash; &laquo;Викрадаючи студентів, ти крадеш своє майбутнє&raquo;
6 Плакат має написи з обох боків, які є зверненням до Олександра Лукашенка. З одного боку написано – «Діму викрали, хто наступний?», а з іншого – «Викрадаючи студентів, ти крадеш своє майбутнє»
7
8
9
10

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG