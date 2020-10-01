Сидячий протест у Білорусі: студенти вийшли проти затримань одногрупників – фоторепортаж

Студенти зібралися під стінами Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки в Мінську 30 вересня на підтримку одногрупників, які були затримані під час акцій протесту проти Олександра Лукашенка. За даними правозахисного центру «Вясна», після 9 серпня, коли в Білорусі пройшли президентські вибори, було затримано понад 12 000 осіб. Учасники протестів вважають оголошені ЦВК Білорусі результати виборів сфальсифікованими, а жорстокість, до якої вдається білоруська влада – порушенням прав людини. Країни ЄС, країни Балтії, Канада, Велика Британія, Україна та інші країни не визнали інавгурацію Лукашенка.