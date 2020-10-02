Мінськ вирішив відповісти своїм «чорним списком» на санкції ЄС

Білорусь заявляє, що підготує свій список осіб, яким буде заборонений в’їзд у країну, у відповідь на плани Європейського союзу запровадити санкції проти десятків білоруських чиновників, відповідальних за порушення на президентських виборах, що відбулися в країні в серпні, і жорстокі дії силовиків проти протестувальників.

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило про це 2 жовтня, звинувативши ЄС у «покаранні» Білорусі за те, що країна «не виконала низку ультимативних вимог, які не виконала б жодна суверенна держава, яка себе поважає».

У МЗС Білорусі заявили, що «чорний список» не буде оприлюднений, відповідно до «усталеної цивілізованої дипломатичної практики».

Лідери країн Європейського союзу погодили запровадження санкцій проти майже 40 посадових осіб Білорусі, відповідальних за порушення на президентських виборах, що відбулися в країні в серпні, і жорстокі дії силовиків проти протестувальників.

Після переговорів у Брюсселі, що затягнулися до раннього ранку 2 жовтня, лідери ЄС змогли подолати заперечення Кіпру й погодити пакет санкцій.

Як повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель, який головував на саміті ЄС у Брюсселі, 2 жовтня буде запущена спеціальна процедура для запровадження санкцій, що включатимуть замороження рахунків і візові обмеження.

Олександра Лукашенка, який заявляє, що переміг на виборах президента 9 серпня, немає в списку. Дипломати ЄС заявили, що його можуть додати пізніше.

Велика Британія і Канада вже запровадили санкції проти білоруських посадовців, зокрема і Лукашенка.

ЄС не визнає результати виборів президента в Білорусі, на яких, за даними білоруської ЦВК, ушосте переміг Лукашенко, і засуджує переслідування протестувальників і опозиції в країні.

«Імунітету для тих, хто відповідає за переслідування демонстрантів й опозиційних політиків, не буде», – заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.