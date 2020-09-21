У Євросоюзі заявили, що Тихановська здатна до «справжнього керівництва»

Міністри закордонних справ країн ЄС 21 вересня зустрілися під час неформального сніданку з колишньою кандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тихановською і висловили підтримку білоруській опозиції, повідомляє «Інтерфакс».

Голова дипломатичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Тихановська демонструє здатність до «справжнього керівництва». «Ми вражені мужністю білоруського народу, особливо білоруської жінки, яка демонструє здатність до справжнього керівництва», – сказав він.

За його словами, ЄС продовжить підтримувати національний діалог і право білоруського народу на вільні й чесні вибори. «І це не може розглядатися як втручання у внутрішні справи», – наголосив Боррель.

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорюють ситуацію в Білорусі. Литва, Польща та Румунія запропонували ЄС ужити заходів щодо підтримки білоруського народу, зокрема запровадити безвізовий режим і виділити кошти на проведення структурних реформ. У заяві наголошується, що так званий «план Маршалла» для Білорусі може бути здійснений тільки після проведення в країні вільних виборів.

На пресконференції в Брюсселі Тихановська сказала, що очікує від Євросоюзу невизнання легітимності Лукашенка, а також будь-яких документів, які він підпише від імені Білорусі у відносинах з будь-якою державою (включно з Росією). Тихановська пропонує ЄС визнати створену з її ініціативи Координаційну раду і допомоги громадянському суспільству Білорусі.

У Білорусі понад місяць тривають протести з вимогою нових, чесних виборів і припинення насильства над протестувальниками. Канада, Велика Британія і кілька країн ЄС, включно з сусідніми з Білоруссю Литвою і Польщею, не визнали результати останніх виборів у Білорусі. Найбільші партії, представлені в Європейському парламенті, вже оголосили Лукашенка персоною нон ґрата. Європарламент не визнав Лукашенка легітимним президентом Білорусі і закликав ЄС запровадити санкції проти нього.

Латвія, Литва та Естонія запровадили персональні санкції та заборонили в’їзд президенту Білорусі Олександру Лукашенку і ще 29 білоруським чиновникам через фальсифікації виборів і насильницьке придушення акцій протесту. У цьому списку також є син президента Віктор Лукашенко, голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина та інші особи.