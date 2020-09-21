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21 вересня 2020, Київ 14:24
Відео

Білорусь: протести проти Лукашенка, бійки з ОМОНом та затримання (відео)

У Білорусі тривають протести проти офіційних результатів виборів, згідно з якими Олександр Лукашенко ушосте переміг на виборах і став президентом. Опозиція і значна частина міжнародної спільноти називає вибори в Білорусі сфальсифікованими. Масштабні мітинги та акції протесту у різних містах Білорусі відбуваються від 9 серпня, дня виборів. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка і перевиборів, звинувачуючи владу в безпрецедентних фальсифікаціях, в жорстокості щодо учасників протестів під час затримань у Білорусі. 20 серпня у Бресті під час протесту ОМОНівці жорстко затримували та розганяли людей. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода).

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