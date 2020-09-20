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20 вересня 2020, Київ 21:38
Новини | Міжнародні

«Марш справедливості» в Мінську зібрав понад 100 тисяч людей

Протестувальники також вийшли на вулиці Бреста, Вітебська, Гродно, Гомеля, Могилева, Салігорська, Бобруйська та інших міст Білорусі

Понад 100 тисяч людей зібралися в Мінську 20 вересня на традиційну недільну акцію, цього разу названу «Маршем справедливості». Таку цифру наводять інформаційні агенції БелаПАН і Reurters.

У Мінську силовики активно перешкоджали збору людей на проспекті Переможців, але попри це до 15:00 біля стели "Мінськ - місто-герой" зібралися десятки тисяч демонстрантів. До них приєдналися люди з навколишніх вулиць.

В результаті тисячі колон з біло-червоно-білими прапорами прямували до Палацу Незалежності. Побачивши на підходах до палацу кордон силовиків, протестувальники вирішили змінити маршрут.

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Поблизу вулиці Змітрака Бядули почались затримання. За словами очевидців, людей також затримали на проспекті Незалежності. Протягом маршу в столиці мобільний інтернет не працював.

Протестувальники також вийшли на вулиці Бреста, Вітебська, Гродно, Гомеля, Могилева, Салігорська, Бобруйська та інших міст Білорусі.

Станом на 20 жовтня правозахисникам центру «Весна» відомі імена 90 осіб, затриманих під час маршу в Мінську, та ще 50 осіб у регіонах. Список затриманих постійно оновлюється.

Білорусь: в Мінську тривають масові затримання жінок – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Білорусь: в Мінську тривають масові затримання жінок – фотогалерея

Під час традиційного маршу солідарності жінок у Мінську білоруські правоохоронці влаштували масові затримання учасниць. Силовики у балаклавах, застосовуючи фізичну силу, затримували жінок на вулицях білоруської столиці. Загалом, за даними правозахисного центру «Весна», відомо про 246 затриманих активістів, серед яких є і працівники британського посольства, передає Білоруська служба Радіо Свобода.

Як повідомляла білоруська служба Радіо Свобода, марш у Гродному тривав менше години і завершився затриманнями.

Марш 20 вересня став шостим недільним маршем прихильників змін після президентських виборів 9 серпня. Люди по всій країні вимагають відставки Лукашенко та проведення нових чесних виборів, звільнення політичних в’язнів та переслідування сил безпеки за побиття мирних демонстрантів та катування. Влада Лукашенка жорстоко придушує ці виступи і відкидає вимогу про нові, чесні президентські вибори.

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