Білорусь виплатить «Газпрому» 330 млн дол боргу за рахунок нового кредиту від Росії – ЗМІ

Білорусь виплатить близько 330 мільйонів доларів з нового кредиту Росії на суму 1,5 мільярда доларів на покриття своєї непогашеної заборгованості перед російським газовим гігантом «Газпромом». Про це, як передає інформагенція ТАСС, повідомив державному телебаченню міністр фінансів Росії Антон Силуанов.

«Заборгованість (Білорусі – ред.) перед «Газпромом» складає трохи менше ніж 330 мільйонів доларів. І обсяг кредиту, який ми обговорюємо з Євразійського фонду, становить 500 мільйонів доларів», – сказав російський міністр.

Раніше Силуанов повідомив, що Росія надасть Білорусі кредит в два етапи – 1 мільярд доларів цьогоріч і ще 500 мільйонів – у 2021 році.

Кредит допоможе Білорусі та її державним компаніям виконати свої боргові зобов’язання і підтримає фінансову стабільність, заявляв цього тижня Силуанов.

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Кредит був узгоджений 14 вересня під час зустрічі президента Росії Володимира Путіна і його білоруського колеги Олександра Лукашенка. Зустріч була першою між двома лідерами з часу початку в Білорусі демонстрацій із вимогами відставки Лукашенка і проведення нових виборів.