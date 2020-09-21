Глави МЗС країн ЄС не погодили санкції проти Білорусі

Глави міністерств закордонних справ країн-членів Європейського союзу не змогли домовитися про санкції проти влади Білорусі на зустрічі 21 вересня. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У четвер запровадження санкцій обговорюватиме Європейська Рада.

Верховний представник ЄС Жозепп Боррель зазначив, що питання санкцій мають розглянути глави держав і урядів ЄС пізніше цього тижня.

Міністри закордонних справ країн ЄС 21 вересня обговорювали ситуацію в Білорусі. Литва, Польща та Румунія запропонували ЄС ужити заходів щодо підтримки білоруського народу, зокрема запровадити безвізовий режим і виділити кошти на проведення структурних реформ. У заяві наголошується, що так званий «план Маршалла» для Білорусі може бути здійснений тільки після проведення в країні вільних виборів.

У Білорусі понад місяць тривають протести з вимогою нових, чесних виборів і припинення насильства над протестувальниками. Канада, Велика Британія і кілька країн ЄС, включно з сусідніми з Білоруссю Литвою і Польщею, не визнали результати останніх виборів у Білорусі. Найбільші партії, представлені в Європейському парламенті, вже оголосили Лукашенка персоною нон ґрата. Європарламент не визнав Лукашенка легітимним президентом Білорусі і закликав ЄС запровадити санкції проти нього.

Латвія, Литва та Естонія запровадили персональні санкції та заборонили в’їзд президенту Білорусі Олександру Лукашенку і ще 29 білоруським чиновникам через фальсифікації виборів і насильницьке придушення акцій протесту. У цьому списку також є син президента Віктор Лукашенко, голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина та інші особи.