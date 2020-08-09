Чому з достроковим голосуванням не все так просто - дивіться в сюжеті:
Опозиція закликала людей не голосувати достроково. На думку опонентів чинної влади, це частина витонченої системи фальсифікації результатів виборів, яка утримує президента Олександра Лукашенка при владі останні 26 років.
А тут колеги з білоруської служби Радіо Свобода розповідають про те, як пройшло дострокове голосування:
До речі, 9 серпня ЦВК Білорусі повідомило, що явка на достроковому голосуванні склала 41,7% від всіх виборців.
Дивіться свіжий випуск про Білорусь від Крим.Реалії (проекту Радіо Свобода):
Нагадаємо, що напередодні дня виборів з Білорусі депортували трьох кореспондентів телеканалу «Настоящее время», які висвітлювали передвиборчу кампанію, і закрили їм в’їзд до країни на 10 років. Влада також попередила популярне інтернет-видання TUT.BY за публікацію повідомлень, отриманих від незалежних спостерігачів.