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09 серпня 2020, Київ 09:11
Новини | Політика

Live В Білорусі почалися вибори: живий блог

Виборам в Білорусі передували безпрецедентні для країни масові акції

Коротко про головне

Сбогодні, 9 серпня, о 8:00 у Білорусі почалися вибори президента республіки. Серед кандидатів - Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень.

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08:52

Чому з достроковим голосуванням не все так просто - дивіться в сюжеті:

Вибори у Білорусі: шахрайство та фальсифікації на дільницях (відео)
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Вибори у Білорусі: шахрайство та фальсифікації на дільницях (відео)

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Опозиція закликала людей не голосувати достроково. На думку опонентів чинної влади, це частина витонченої системи фальсифікації результатів виборів, яка утримує президента Олександра Лукашенка при владі останні 26 років.

08:37

А тут колеги з білоруської служби Радіо Свобода розповідають про те, як пройшло дострокове голосування:

До речі, 9 серпня ЦВК Білорусі повідомило, що явка на достроковому голосуванні склала 41,7% від всіх виборців.

08:25

Дивіться свіжий випуск про Білорусь від Крим.Реалії (проекту Радіо Свобода):

08:23

Нагадаємо, що напередодні дня виборів з Білорусі депортували трьох кореспондентів телеканалу «Настоящее время», які висвітлювали передвиборчу кампанію, і закрили їм в’їзд до країни на 10 років. Влада також попередила популярне інтернет-видання TUT.BY за публікацію повідомлень, отриманих від незалежних спостерігачів.

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