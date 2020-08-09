Чому з достроковим голосуванням не все так просто - дивіться в сюжеті:

Опозиція закликала людей не голосувати достроково. На думку опонентів чинної влади, це частина витонченої системи фальсифікації результатів виборів, яка утримує президента Олександра Лукашенка при владі останні 26 років.