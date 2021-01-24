«Гігантський мітинг в Іркутську і знімання портретів Путіна»: наскільки протести є небезпечними для Кремля?

Після арешту російського опозиційного лідера Олексія Навального у найбільших містах Росії і в регіонах на вулиці вийшли тисячі людей. Поліція затримувала учасників несанкціонованих акцій. У Москві і Петербурзі акції протесту супроводжувалися сутичками з поліцією. Повідомляють про тисячі затриманих і близько 60 постраждалих. Одна жінка в реанімації через удар омонівця ногою в живіт. Є постраждалі і серед силовиків. Про що свідчать ці протести? Наскільки ці акції є небезпечними для Кремля? Про це телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», розпитав редактора відділу політики «Нової газети» Кирила Мартинова.

– Коли в один і той же день ми дізнаємося, що школярі знімають портрети Володимира Путіна зі стін у своїх класах і паралельно із цим Путін вносить законопроект про те, що чиновники можуть займати свої посади без обмеження по верхній межі вікового цензу, тобто, як я розумію, довічно, то з'являється відчуття, що це якесь культурне зіткнення поколінь.

Можливо, прямо зараз, в ці січневі дні 2021 року ніякої розв'язки те, що відбувається ще не отримає, але далі все це буде тільки посилюватися і розширюватися.

І в цьому сенсі я згоден із Любов'ю Соболь (російська політична та громадська діячка, юристка «Фонду із боротьби з корупцією» (ФБК) – ред.), я теж думаю, що ми вступили в цікаве десятиліття.

Росія взагалі, напевно, в світовій історії вважається такою країною, яка постійно якось турбує в політичному сенсі слова і часто, на жаль, це пов'язано з трагедіями.

І судячи з усього, позиція російської влади: небажання слухати суспільство і небажання відповідати на будь-які суспільні запити – призвела до того, що розпочинається таке неспокійне десятиліття для Росії.

– Раз вже ви заговорили про школярів, то зараз досить багато порушується справ щодо залучення неповнолітніх до акцій протесту. Чи не переросте це в щось більше? І за цією статтею, можливо, далі і будуть судити всіх соратників Олексія Навального?

– Так, я вважаю, що пропаганда і силовики можуть саме на цьому зробити головний акцент. Вони, думаю, не знайшли чогось такого, що можуть реально пред'явити ФБК, Навальному особисто і його соратникам – і в Москві, і за її межами, в регіонах, а відтак вирішили «прикритися дітьми».

«Турбота про дітей» – це ж така хороша історія, і я думаю, що ця тема буде посилено розгойдуватися, як по лінії пропаганди, так і по лінії кримінальних справ.

Це буде великий-великий кримінальний процес і надзвичайно брудний

Людей будуть обробляти психологічно приблизно, як я розумію, за такою схемою: «злий Навальний ризикує вашими дітьми, дорогі росіяни, тому що наша добра поліція може їх побити, а може навіть і вбити, якщо вони виявляться на цих несанкціонованих мітингах».

А от: чому поліція поводиться жорстоко? чому мирний мітинг в Росії – це якась небезпека? і у чому тут провина Навального? – у цьому вже треба якось далі розбиратися.

Не дуже, звичайно, зрозуміло, як вони будуть доводити «залучення», якщо взагалі намагатися у їхніх діях знайти якусь раціональність.

Ніде ніяких спеціальних звернень до школярів ніякі публічні особи, звичайно, не робили. І цього не мали на увазі. Це були звернення до громадян Росії. Якщо ці звернення почули школярі, то чия тут провина?

Але путінська пропаганда, повторюся, піде в цю сторону, цілком очевидно. Це буде великий-великий кримінальний процес і надзвичайно брудний.

Протести в Росії обговорювали у спеціальному ефірі Радіо Свобода:

– А те, що такі масові акції у регіонах і їх так жорстко розганяють...Ви щось подібне можете пригадати?

– Я думаю, що поліція по всій Росії і Росгвардія отримали наказ діяти максимально жорстко. І влада вважає, що це хороший метод загасити пожежу перш, ніж він розгориться.

Ситуація дуже хитка, може бути так, що дійсно вдасться залякати людей, і далі нічого не станеться, а може бути, ось ця показова абсолютно безглузда жорстокість викличе ще більшу негативну гостру реакцію із боку російських громадян.

Те, що це безпрецедентна ситуація, це досить очевидно, тому що люди мирно збираються, ніяких заворушень не відбувається, як ми бачимо.

Люди стоять з плакатами, щось кричать, і їх відразу, негайно починають бити і затримувати.

У мене відчуття, що поки ще рано говорити про те, що буде далі.

Якщо 23 січня була така разова акція, то, напевно, ми про це скоро забудемо.

А якщо, як багато зараз говорять, буде реалізований такий білоруський сценарій тривалих протестів, що виникають в різних точках і залучають все більше людей і соціальних груп, тоді дійсно ми від такого разового сплеску обурення перейдемо до чогось дійсно історичного і безпрецедентного.

Зараз треба уважно спостерігати за тим, як цей процес на наших очах відбувається. Ми можемо за цим стежити і можемо в цьому брати участь.

– В якому стані зараз, як вам здається, перебуває Кремль, уся російська влада? За реакцією МВС зрозуміло, мабуть, їм дійсно, як ви кажете, віддали єдиний наказ – усіх затримувати і, якщо так дозволите сказати, «гвинтити». У Кремлі зараз про що думають, як вам здається?

– Для них це такий останній бій, не в тому сенсі, що вони прямо зараз впадуть і втечуть із Кремля, але вони розуміють, що вони втратили ту народну любов і обожнювання, яке вони мали після 2014 року, після Криму.

У них немає когось у Ростові, який готовий прихистити

Нічого від цієї любові більше не залишилося і ніхто їм реально не симпатизує. Вони сидять на багнетах, ось на цих щитах, якими прикриваються від людей.

Вони розуміють, що якщо це байдужість, злість і народне роздратування прорветься, то після цього відступати їм буде зовсім нікуди: у них немає когось у Ростові, який готовий прихистити.

Якщо вони втратять свої нинішні позиції, то на них чекає суд, а тому вони усім ризикують.

І розуміючи, що вони не можуть спертися на якусь хорошу соціологію для себе, вони вирішили, як мені здається, діяти максимально жорстко.

Ось що відбувається зараз, хоч ця інформація і не була донесена до російських громадян. Звісно, що це моя думка, але я можу її аргументувати.

Ситуація така: російські громадяни діють так, ніби ще більш-менш мирна ситуація, але їм усім фактично зараз оголошують таку собі громадянську війну.

– Ми бачили на прикладі Хабаровська, що регіональні проблеми можуть дуже сильно об'єднувати людей. А от федеральна повістка дня, така, як арешт Навального, як протест проти Володимира Путіна, тієї його вічної влади – чи може вона об'єднати людей в регіонах?

– Найважливіше із того, зо зараз сталося, на мій погляд, це величезний, гігантський мітинг в Іркутську.

Ніхто його там не очікував, не було ніяких прогнозів.

У Хабаровську, до речі, набагато менше, теж цікаво, чому так виходить.

І, мені здається, на прикладі Іркутська зрозуміло, що Навальний починає все більше розглядатися не як просто політик, якого можна підтримувати або не підтримувати, а як такий символ опору всієї несправедливості і сваволі, яка в Росії твориться.

Якщо вам, наприклад, не дають вибирати собі губернаторів в такому регіоні, як в Іркутській області, то ви можете це запам'ятати, а протягом півроку вже вийти на мітинг на підтримку Навального.

Один з ризиків для Кремля полягає в тому, що проблеми будуть пов'язані вже з символом опору кремлівської несправедливості, цього знущання над людьми.

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