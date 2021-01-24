Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
24 січня 2021, Київ 12:39
Новини | Міжнародні

Число затриманих на протестах 23 січня в Росії наближається до 3500, це новий рекорд

Затримання жінки під час протестів у Росії, 23 січня 2020 року

У Росії число затриманих на акціях протесту з вимогою звільнити опозиціонера Олексія Навального наближається до трьох із половиною тисяч, що є найвищим показником у сучасній історії цієї країни.

За даними видання «ОВД-Инфо», станом на 12:00 за московським часом 24 січня, число затриманих сягнуло 3435.

У Москві були затримані близько 1360 учасників протестів, у Петербурзі – 523. До 100 число затриманих наближається в Новосибірську, Воронежі, Казані та Нижньому Новгороді.

Влада не наводить офіційних цифр затриманих.

Сутички і побиття: кілька тисяч прихильників Навального затримали в різних містах Росії
Embed
Сутички і побиття: кілька тисяч прихильників Навального затримали в різних містах Росії

No media source currently available

0:00 0:02:19 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Всього протести відбулися більш ніж у 100 містах Росії. Загальне число учасників, за оцінками, склало понад 100 тисяч людей. Наймасштабніші протести зафіксовані в Санкт-Петербурзі та Москві, де на вулиці вийшли десятки тисяч людей. У Москві число протестувальників становило від 20 до 40 тисяч.

За даними «ОВД-Инфо», близько 30 людей повідомили, що були побиті співробітниками поліції. Госпіталізована жінка, яку поліцейський у Петербурзі вдарив ногою в живіт.

«Геть – царя» та «Навальному – свободу»: як проходили акції на підтримку опозиціонера в Росії – відео
Embed
«Геть – царя» та «Навальному – свободу»: як проходили акції на підтримку опозиціонера в Росії – відео

No media source currently available

0:00 0:02:16 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Серед затриманих були понад 100 неповнолітніх і десятки журналістів.

Більшу частину затриманих відпустили, склавши адміністративні протоколи щодо них або без протоколів, однак багато інших провели ніч у відділках поліції в очікуванні суду.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG