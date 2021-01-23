Росія: у Москві та Санкт-Петербурзі затримують учасників акцій на підтримку Навального – трансляція

У російських містах Москві та Санкт-Петербурзі на акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального, якому загрожує тюремне ув’язнення після повернення в Росію, проходять затримання.

Журналісти Радіо Свобода стежать за протестами в Росії наживо, разом з експертами обговорюють, як ці події можуть вплинути на політичну ситуацію в Україні.

За даними «ОВД-Инфо», у Москві затримано чотирьох учасників акції, у Петербурзі – дев’ятьох, серед яких кореспондент «Медіазони» Давид Френкель, а також Олега Делімбетова і Марину Цареву з петербурзької редакції видання «Коммерсант». Журналісти були одягнені в жилети преси з відповідними позначеннями, повідомляє редакція проєкту Радіо Свобода Север.Реалии, яка веде трансляцію з акції в Петербурзі.

У Москві поліція оточила Пушкінську площу, закликає учасників акції дотримуватися соціальної дистанції і розійтися. На мітингу також перебувають цивільні особи з пов’язками «дружинник».

Окрім учасників акцій, поліція превентивно затримує опозиційних активістів і співробітників регіональних штабів прихильників Навального, повідомляє російська служба Радіо Свобода. Соцмережі блокують частину повідомлень із закликами прийти на мітинги або інформацією про місця їх проведення.

Російська влада попереджає про відповідальність для учасників несанкціонованих заходів. Зокрема, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про залучення підлітків в протиправні дії. У Татарстані порушено справу про заклики до масових заворушень.

Неприпустимими мітинги назвали і в Кремлі.

Олексій Навальний, російський опозиційний діяч, викривач корупції в російській владі та критик Кремля, був затриманий 17 січня відразу після повернення з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після спроби отруїти його російською бойовою нервово-паралітичною речовиною класу «Новачок».

Його звинувачують у тому, що під час лікування він не з’явився до інспектора, як передбачають його обов’язки умовно засудженого. Ідеться про вирок 2014 року в справі за звинуваченням у фінансових зловживаннях, яку Навальний і його соратники називають політично мотивованою, а Європейський суд із прав людини визнав, що вирок був ухвалений з порушенням прав Навального.