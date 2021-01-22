Навальний, Путін та Україна | Свобода Live

Російський опозиційний політик Олексій Навальний повернувся до Росії. Його одразу затримали і відправили до СІЗО. Навальний – за ґратами, але його новий фільм-розслідування збирає десятки мільйонів переглядів на YouTube. У фільмі йдеться про «палац Путіна», який нібито збудований через корупційні схеми компаніями, пов’язаними з друзями президента Росії. Нині штаби Навального закликають росіян вийти на мітинги 23 січня. Але що з того вийде? Чи стане Навальний кінцем епохи Путіна і хто він для України: противник чи союзник? Про це говоримо у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Олег Саакян, політолог;

Євген Магда, політолог;

Роман Цимбалюк, кореспондент інформагентства «УНІАН» у Москві;

Олексій Гончаренко, народний депутат України («Європейська солідарність»);

Олександр Ковальчук, народний депутат України («Слуга народу»);

Лев Шлосберг, російський політик, правозахисник.