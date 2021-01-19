У Джонсона заявили про намір застосувати санкції до Росії за арешт Навального

Велика Британія буде співпрацювати зі своїми міжнародними партнерами, прагнучи до того, щоб Росія понесла відповідальність за затримання опозиціонера Олексія Навального. Про це у вівторок заявив прессекретар британського прем’єр-міністра Боріса Джонсона.

Відповідаючи на питання, чи розглядає уряд Сполученого королівства питання про запровадження санкцій до власника лондонського футбольного клубу «Челсі» Романа Абрамовича, речник Джонсона заявив про намір притягнути Росію до відповідальності за отруєння Навального, повідомляє «Голос Америки».

Роман Абрамович – один з восьми людей, проти яких, згідно з повідомленням виконавчого директора Фонду боротьби з корупцією Володимира Ашуркова, пропонує запровадити санкції Олексій Навальний.

Список, складений Навальним незадовго до повернення у Росію, Ашурков опубліковав у фейсбуці. У ньому вісім осіб, серед яких бізнесмен Алішер Усманов, президент ВТБ Андрій Костін, телеведучий Володимир Соловйов.

Навального затримали 17 січня ввечері в московському аеропорту Шереметьєво. 18 січня суд, який відбувся в будівлі поліції в місті Хімки Московської області, відправив його до СІЗО до 15 лютого. На 2 лютого призначене засідання суду про заміну Навальному умовного терміну у так званій справі «Ів Роше» на реальний на вимогу Федеральної служби виконання покарань.

17 січня Олексій Навальний прилетів до Москви з Німеччини, де від серпня проходив лікування після отруєння в Росії. Пенітенціарна служба 29 грудня оголосила його в розшук, заявивши про те, що він порушив правила випробувального терміну, зокрема, не відзначався в кримінально-виконавчій інспекції. При цьому випробувальний термін закінчився 30 грудня, а сам вирок у так званій справі «Ів Роше» – 3,5 року позбавлення волі умовно, – згідно з постановою Європейського суду з прав людини, був ухвалений у 2014 році з порушенням прав Навального.

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня 2020 року і в стані коми відправлений на лікування до Німеччини. Він стверджує, що залишив Росію не з власної волі, і відкидає претензії пенітенціарної служби. Навальний знав про те, що йому загрожує затримання, але все одно вирішив повернутися до Росії. Навальний стверджує, що отруєний був російськими спецслужбами за вказівкою влади, можливо, особисто Володимира Путіна. Опубліковане розслідування групи Bellingcat наводить факти стеження співробітників ФСБ за Навальним, а один із імовірних причетних до отруєння них фактично зізнався в замаху.