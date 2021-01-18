«Вражений бацилою російського шовінізму». Українські оглядачі про затримання Навального

За поверненням російського опозиціонера Олексія Навального з Берліна до Москви ввечері 17 січня спостерігали оглядачі всього світу, в тому числі українські. Деякі з них критикували таку велику увагу до Навального через його позиції щодо Криму та порівнювали з російським президентом. Інші наголошували: Навального арештував «злочинний режим».

Ще один російський шовініст

«Очевидно, я засуджую арешт Навального злочинним режимом. Давайте пам’ятати, Навальний – націоналіст, а не демократ, який підтримує анексію Криму і жодного разу за останні шість років не засудив військову агресію Путіна проти України. Ще один російський шовініст», – пише політолог Тарас Кузьо у своєму твіттері.

«Навальний – російський націоналістичний шовініст, як і Путін. У цьому сенсі вони вирізані з абсолютно однакової тканини», – наголошує канадська оглядачка Аріяна Ґіць.

Цього разу людина показала мужність

«Через те, що він ніколи так чітко й не сказав, що Крим – це Україна, більшість українців не бачать Навального як друга. Проте ви маєте визнати: цього разу людина показала мужність», – написав у своєму твіттері посол України в Австрії Олександр Щерба.

Що не так з цитатою з фільму «Брат-2»?

Ще одним приводом для критики стало те, що перед вильотом у Москву з Берліна 17 січня подружжя Навальних розіграли в інстаграмі відео-сценку з фільму «Брат-2», цитуючи досить відомий вислів «хлопчику, горілочки нам принеси, ми додому летимо».

«Цікаво, що Навальні цитують відомий культовий вислів з найбільш шовіністичного та імперіалістичного російського фільму «Брат-2», який Путін також дуже любить цитувати, оскільки цей фільм закликає вбивати американців та українців та проголошує росіян вищою нацією», – пише у своєму твіттері голова представництва німецького фонду Генріха Белля в Україні Сергій Сумленний.

Українська журналістка Соня Кошкіна також відреагувала на цей аспект.

«Чогось одразу у мене все залишки емпатії розчинилися. Яка країна, такі у них і моральні авторитети, прости Господи. Ці російські ліберали, демократи, прогресивний клас і інші борці за світле майбутнє, вони невиправні. Нічому їх життя не вчить. І не навчить вже. Безнадійно», – написала вона.

Отруєння політичних опонентів , хто б вони не були- злочин. Такі злочини засуджуються у світі

Отруєння політичних опонентів, хто б вони не були, – злочин. Такі злочини засуджуються у світі «Так, очевидно, що він вражений бацилою російського шовінізму. Але більшість росіян теж. Отруєння політичних опонентів, хто б вони не були – злочин. Такі злочини засуджуються у світі», – написав у своєму фейсбуці депутат від «Європейської солідарності» Микола Княжицький.

«Щоб ви так про Крим писали, який він не вважає за потрібне повертати», – написала українська журналістка Яніна Соколова у своєму фейсбуці.

На Заході широко засудили затримання Олексія Навального.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав «неприйнятним» затримання Навального в аеропорту «Шереметьєво».

«Я вимагаю від російської влади негайного звільнити його», – написав Мішель у твіттері.

Джо Салліван, радник з питань нацбезпеки обраного президента США Джо Байдена, також закликав негайно звільнити Навального. Салліван наголосив, що ті, хто вчинив замах на життя Навального, повинні бути притягнені до відповідальності.

«Нападки Кремля на пана Навального – це не тільки порушення прав людини, але й образа російського народу, який хоче, щоб їхні голоси були почуті», – написав Салліван у твіттері.

Коментарі західних політиків із приводу затримання російського опозиційного політика Олексія Навального покликані відвернути увагу від «кризи ліберальної моделі розвитку», заявив 18 січня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

19 січня в онлайн-форматі планувався виступ та участь Навального в комітеті ПАРЄ з правових питань, повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці нова голова делегації ПАРЄ Марія Мезенцева.

«Зважаючи на останні події (його затримання в Москві, подальше перебування в СІЗО, а також призначений суд на 29 січня), навряд чи він зможе взяти участь… Нагадаю, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі зобов'язав Росію виплатити опозиційному російському політику, засновнику Фонду боротьби з корупцією Олексію Навальному понад 22 тисяч євро», – додає вона.

«Наша делегація буде використовувати всі можливі інструменти, які передбачає регламент для подальших кроків щодо обговорень (urgent debates) та оскаржень повноважень РФ, базуючись в тому числі на цих подіях», – йдеться у повідомленні.

Після анексії Криму Росією Навальний неодноразово висловлювався про анексію. Його висловлювання «Крим – це що, бутерброд з ковбасою, щоб його туди-сюди повертати?» привернула чимало критики. Пізніше він визнав, що вислів був невдалим і погодився, що Росія незаконно анексувала Крим. Але при цьому заявляв, що Крим в перспективі залишатиметься у складі Росії.

У 2019 році Навальний заявив, що якщо він коли-небудь обійме «лідируючий пост у Росії», то проведе перший «чесний референдум» про статус півострова. Про це він розповів в ефірі російської радіостанції «Ехо Москви».

«Безумовно, те, що сталося (у Криму – ред.) в 2014 році – це були незаконні речі. Але ми зайшли вже в ту частину політики, коли простих рішень не буває. Там є два мільйони людей, з російськими паспортами. Тобто вже якийсь незрозумілий фарш, який назад не провернеш. Тому не існує ніякого простого вирішення кримської проблеми, мабуть, не існує ніякого. Як не існує рішення проблеми японських островів. Я кажу, якщо обійму лідируючий пост в Росії, то проведу в Криму ще один – абсолютно чесний – референдум. Навіть не ще один, а перший. Тому що той «референдум» не можна вважати референдумом», – зазначив Навальний.

Він також розповів, чому уникає відповідей на питання про Крим.

«Всіх нас сильно нудить від питань Криму і України. І я від них дійсно йду, тому що не хочу слідувати путінському порядку. Путін (президент Росії Володимир Путін – ред.) хотів би, щоб всі в Росії, і опозиція тим більше, щодня, щогодини обговорювали Крим, лаялися в соцмережах з набігаючими туди українцями тощо. Я не збираюся цього робити», –заявив Навальний.

Навальний був затриманий в аеропорту «Шереметьєво» ввечері 17 січня під час проходження паспортного контролю. Федеральна служба виконання покарань заявила, що до рішення суду про запобіжний захід він має перебувати під вартою.

Раніше пенітенціарна служба звинуватила Навального в тому, що він під час перебування за кордоном порушив правила випробувального терміну, і попросила суд змінити умовне покарання у так званій справі «Ів Роше» на реальний термін. 29 грудня, за добу до закінчення випробувального терміну, Навальний був оголошений в розшук. Політик знав про намір пенітенціарної служби його затримати, але не відмовився від планів повернутися до Росії.

Олексій Навальний опинився на території Німеччини 22 серпня, його привезли туди з міста Омськ у стані коми після отруєння бойовою отруйною речовиною з групи «Новачок». У Німеччині він лікувався, а потім проходив реабілітацію. Навальний заявляв, що не з власної волі туди приїхав, і що повернеться до Росії. Він також говорив, що повідомив службі виконання покарань про своє перебування за кордоном і про те, що він там із медичних причин.