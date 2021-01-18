«Коментарі під копірку» – Лавров про реакцію Заходу на затримання Навального

Коментарі західних політиків із приводу затримання російського опозиційного політика Олексія Навального покликані відвернути увагу від «кризи ліберальної моделі розвитку», заявив 18 січня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

«Ми бачили, як учора вхопилися за вчорашню новину про повернення Навального до Росії. Просто відчувається, з якою радістю йдуть коментарі під копірку. З радістю, тому що це дозволяє, судячи з усього, західним політикам думати, що вони таким чином зможуть відвернути увагу від глибокої кризи, в якій опинилася ліберальна модель розвитку», – сказав очільник зовнішньополітичного відомства Росії.

Затримання російського опозиційного політика Олексія Навального після прибуття до Москви з Німеччини викликало хвилю міжнародної критики.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас 18 січня заявив, що Навального «слід негайно звільнити». З аналогічними заявами виступили міністерства закордонних справ Франції та Італії.

У США звільнення Навального вимагають високопосадовці як чинної (держсекретар Майк Помпео), так і наступної адміністрацій (радник обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван).

Країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія, у спільній заяві закликали до «запровадження обмежувальних заходів» проти Москви через затримання Навального.

Навальний був затриманий в аеропорту Шереметьєво ввечері 17 січня під час проходження паспортного контролю. Федеральна служба виконання покарань заявила, що до рішення суду про запобіжний захід він має перебувати під вартою.

Раніше пенітенціарна служба звинуватила Навального в тому, що він під час перебування за кордоном порушив правила випробувального терміну, і попросила суд змінити умовне покарання у так званій справі «Ів Роше» на реальний термін. 29 грудня, за добу до закінчення випробувального терміну, Навальний був оголошений в розшук. Політик знав про намір пенітенціарної служби його затримати, але не відмовився від планів повернутися до Росії.

Олексій Навальний опинився на території Німеччини 22 серпня, його привезли туди з міста Омськ у стані коми після отруєння бойовою отруйною речовиною з групи «Новачок». У Німеччині він лікувався, а потім проходив реабілітацію. Навальний заявляв, що не з власної волі туди приїхав, і що повернеться до Росії. Він також говорив, що повідомив службі виконання покарань про своє перебування за кордоном і про те, що він там із медичних причин.