Росія: Навальний ночував у відділку поліції в місті Хімки під Москвою, до нього не пускали адвокатів

Російський опозиціонер Олексій Навальний, затриманий увечері 17 січня в аеропорту Шереметьєво після повернення з Німеччини, провів нія у другому відділі поліції в місті Хімки Московської області. Про це повідомила Російській службі Бі-бі-сі його адвокат Ольга Михайлова. Співробітники відділу підтвердили це усно, але відмовилися пустити її до Навального, як і юриста Фонду боротьби з корупцією (ФБК) В’ячеслава Гімаді, пославшись на нічний час.

Навальний був затриманий в аеропорту Шереметьєво під час проходження паспортного контролю. Федеральна служба виконання покарань заявила, що до рішення суду про запобіжний захід він має перебувати під вартою.

Раніше пенітенціарна служба звинуватила Навального в тому, що він під час перебування за кордоном порушив правила випробувального терміну, і попросила суд змінити умовне покарання у так званій справі «Ів Роше» на реальний термін. 29 грудня, за добу до закінчення випробувального терміну, Навальний був оголошений в розшук. Політик знав про намір пенітенціарної служби його затримати, але не відмовився від планів повернутися до Росії.

Олексій Навальний опинився на території Німеччини 22 серпня, його привезли туди з міста Омськ у стані коми після отруєння бойовою отруйною речовиною з групи «Новачок». У Німеччині він лікувався, а потім проходив реабілітацію. Навальний заявляв, що не з власної волі туди приїхав, і що повернеться до Росії. Він також говорив, що повідомив службі виконання покарань про своє перебування за кордоном і про те, що він там із медичних причин.