Повернення Навального до Росії: правозахисники повідомляють про понад 60 затриманих

Російські правоохоронці затримали понад 60 людей у день повернення російського опозиціонера Олексія Навального до Росії, повідомив правозахисний проєкт «ОВД-Инфо».

За даними правозахисників, 58 людей затримали в Москві, ще п’ять – у Санкт-Петербурзі.

Олексій Навальний залишив Росію 22 серпня 2020 року – його в стані коми перевезли на лікування до Берліна після отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Розслідування Bellingcat і низки ЗМІ, опубліковане в грудні, вказує на причетність російських спецслужб до отруєння. Влада Росії це заперечує.

17 січня опозиціонер вилетів з Берліна до Москви. Літак приземлився в аеропорту «Шереметьєво» поблизу столиці Росії Москви, хоча спершу мав прибути до аеропорту «Внуково». Там збиралися прихильники Навального. Правоохоронці проводили затримання.

Згідно з офіційною версією, у «Внуково» не працювала снігоприбиральна техніка.

Російський опозиціонер після прибуття до Росії збирався поїхати з аеропорту додому, однак біля прикордонного контролю його забрали правоохоронці. Адвокатові не дозволили супроводжувати Навального.

Згодом Федеральна служба виконання покарань Росії повідомила про затримання Навального до рішення суду. Політику закидають багаторазові порушення випробувального терміну.

У 2013 році у справі «Кіровлісу» Навального засудили до п’яти років умовного позбавлення волі. У грудні 2014 року брати Навальні були засуджені у справі про розкрадання в компанії «Ів Роше». Олексій Навальний був засуджений до трьох з половиною років позбавлення волі умовно, а брат політика Олег отримав такий же термін – у колонії загального режиму.

Саму справу і вирок Навальний вважає політично вмотивованими. ЄСПЛ постановив, що його права в ході процесу були порушені, і присудив йому компенсацію, проте вирок не був змінений.