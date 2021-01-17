Російський опозиціонер Олексій Навальний після повернення до Росії заявив, що не боїться затримання.

«Вони поставили авіаційну безпеку великого прекрасного міста під загрозу. Просто для чого? Щоб потім [президент Росії Володимир] Путін сказав: «Та кому він треба?»… Мені постійно запитують: «Боїшся? Не боїшся?» Я не боюся. Я абсолютно з нормальними відчуттями піду на прикордонний контроль, вийду і поїду додому, тому що я знаю, що я правий, усі кримінальні провадження проти мене сфабриковані», – заявив Навальний журналістам в аеропорту «Шереметьєво».

Олексій Навальний залишив Росію 22 серпня 2020 року – його в стані коми перевезли на лікування до Берліна після отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною «Новачок».

17 січня опозиціонер вилетів з Берліна до Москви. Літак приземлився в аеропорту «Шереметьєво» поблизу столиці Росії Москви, хоча спершу мав прибути до аеропорту «Внуково». Там збиралися прихильники Навального. Декількох з них затримали правоохоронці.

На «Шереметьєво» перенаправили й кілька інших рейсів, які мали приземлитися в аеропорту «Внуково». Згодом дорогу із «Внуково» перекрили правоохоронці.

Федеральна служба виконання покарань Росії заявляла, що має намір затримати Навального, який був оголошений нею в розшук за підозрою в невиконанні зобов’язань, пов’язаних із його умовним терміном. ФСВП направила клопотання до суду про заміну умовного терміну Навального на реальний.

Крім того, йшлося про порушення кримінальної справи проти Навального за статтею про шахрайство, проте неясно, оголошувався він у цій справі в розшук і чи може бути затриманий.

Навальний був отруєний 20 серпня. Німецькі експерти й фахівці з інших країн знайшли в його організмі сліди отруйної речовини з групи «Новачок». Російський опозиціонер лікувався, а потім проходив реабілітацію в Німеччині. Він стверджує, що до отруєння причетна російська влада, а отруїли його, ймовірно, співробітники ФСБ.

Розслідування Bellingcat і низки ЗМІ, опубліковане в грудні, вказує на причетність російських спецслужб до отруєння. Влада Росії це заперечує.