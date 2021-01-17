Навальний вилетів із Берліна в Москву

Російський опозиціонер Олексій Навальний на борту літака авіакомпанії «Перемога» 17 січня вилетів зі столиці Німеччини Берліна до Росії.

Момент, коли Навальний зайшов в літак, зняв кореспондент російської служби Радіо Свобода.

Навальний відповів на запитання журналістів, які разом із ним летять у Москву. Він сказав, що не боїться повертатися в Росію, незважаючи на загрозу арешту. З Навальним летить його дружина Юлія.

Літак вилетів приблизно на пів години пізніше, ніж було заплановано за розкладом. Його прибуття в Москву очікується близько 19:40 (18:40 за київським часом).

Олексій Навальний залишив Росію 22 серпня – його в стані коми перевезли на лікування до Берліна після отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Про те, що він повернеться 17 січня, Навальний повідомив 13 січня.

Федеральна служба виконання покарань Росії заявляла, що має намір затримати Навального, який був оголошений нею в розшук за підозрою в невиконанні зобов’язань, пов’язаних із його умовним терміном. ФСВП направила клопотання до суду про заміну умовного терміну Навального на реальний.

Крім того, йшлося про порушення кримінальної справи проти Навального за статтею про шахрайство, проте неясно, оголошувався він у цій справі в розшук і чи може бути затриманий.

Навальний був отруєний 20 серпня. Німецькі експерти й фахівці з інших країн знайшли в його організмі сліди отруйної речовини з групи «Новачок». Російський опозиціонер лікувався, а потім проходив реабілітацію в Німеччині. Він стверджує, що до отруєння причетна російська влада, а отруїли його, ймовірно, співробітники ФСБ.

Розслідування Bellingcat і низки ЗМІ, опубліковане в грудні, вказує на причетність російських спецслужб до отруєння. Влада Росії це заперечує.