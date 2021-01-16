Після повернення до Росії, Навальний може мобілізувати опозицію проти Путіна – аналітики

Коли в квітні 1917 року Володимир Ленін вийшов з поїзда на Фінському вокзалі в Санкт-Петербурзі (Петрограді), він дав початок подіям, які перетворили Росію і врешті-решт поділили світ на протилежні табори. Пізніше Вінстон Черчилль порівняв першого радянського лідера з «чумною паличкою» – паразит, який потрапляє в організм саме в той момент, коли він може завдати найбільшої шкоди...

Цієї неділі до Росії повернеться ще один потенційний революційний діяч. Через п’ять місяців після отруєння, в якому він звинувачує безпосередньо президента Володимира Путіна, очікується, що опозиційний лідер Олексій Навальний прибуде до Москви, де його буде очікувати натовп прихильників, які чекали на його повернення з моменту переведення опозиціонера в коматозному стані на лікування до Німеччини в серпні минулого року.

Навряд чи Кремль буде шукати підказки серед подій 1917 року. Але враховуючи популярність Володимира Путіна, яка близька до найнижчих показників за всі часи, і економічного погіршення, це може невдовзі активізувати молодого харизматичного політика Олексія Навального.

За десятиліття політичної активності він показав, що здатний використати розчарування населення і це й надалі може допомагати спрямовувати його сили проти влади за допомогою розумно проведених розслідувань, які побачили мільйони на ютубі.

Проблема з революціями в тому, що ми ніколи не знаємо момент, коли вони відбудуться, поки вони насправді не почнуться

«Ознаки в Росії присутні. Невдоволення є... і відчуття того, що ця влада не може нічого запропонувати, відчутно присутнє», – сказав Сем Грін, директор Російського інституту в Королівському коледжі Лондону.

«Але проблема з революціями полягає в тому, що ми ніколи не знаємо момент, коли вони відбудуться, поки вони насправді не почнуться», – додав Грін в інтерв’ю Радіо Свобода.

Навальний давно наполягає на тому, що Кремль відчайдушно намагається тримати його якомога далі. 14 січня російська Федеральна служба виконання покарань (ФСІН) заявила, що планує заарештувати Навального, оскільки вона замінює попередній отриманий ним тимчасово умовний вирок реальним ув’язненням.

Ситуація з Навальним дуже схожа на два потяги, що їдуть один одному назустріч і неминуче приречені на зіткнення

Це може зробити з нього політичного мученика після низки короткочасних тюремних арештів у минулому.

Навальному та іншим членам його Фонду протидії корупції пред’являються окремі кримінальні обвинувачення у привласненні коштів донорів, що вони рішуче заперечують.

«Ситуація з Навальним дуже схожа на два потяги, що їдуть один одному назустріч і неминуче приречені на зіткнення», – написала політична аналітикиня Тетяна Станова в дописі в телеграмі.

Перспектива негайного арешту після прибуття до Москви може залежати від протестувальників. Протягом 24-х годин після того, як Навальний оголосив про своє повернення, майже шість тисяч людей підписалися на сторінку у фейсбуці, яка була створена для координації натовпу в аеропорту.

Ми міцні горішки

Прихильники Навального по всій Росії, які зазнавали постійних штрафів, переслідувань та рейдів поліції, планують приїхати навіть із таких далеких місць, як Сибір, щоб привітати його, і, надія покладається на те, що велика кількість прихильників збереже його в безпеці, якщо, звичайно ж, правоохоронні органи не будуть їх затримувати.

«Ми міцні горішки», – сказала в телефонному інтерв’ю Єлена Лекіашвілі, співробітниця Навального в Ярославлі, яка разом із групою прихильників поїде до Москви. «Проте ми раді, що наш керівник, як казковий герой, нарешті повертається до забороненої землі після повернення з мертвих», – зауважила вона.

Від самого початку Навальний пообіцяв, що повернеться, відкидаючи припущення про те, що він може обрати еміграцію на Заході, не боячись можливого нового ув’язнення або подальшого тиску в Росії. Одним із перших, хто схвалив рішення Навального, став колишній нафтовий магнат Михайло Ходорковський, який був заарештований у 2003 році і провів 10 років за ґратами за звинуваченнями в шахрайстві з політичних мотивів, перш ніж його помилували, звільнили і вивезли з країни.

«Хороша людина, – написав Ходорковський у твітері. – Але він ризикує».

Дехто припускає, що повернення Навального раніше, ніж очікувалося, спрямоване на запобігання подальших зусиль, щоб тримати його якомога далі, включаючи можливе скасування дії його російського паспорта.

Інші стверджують, що, повернувшись зараз, він може упустити нагоду скористатися невдоволенням громадськості напередодні вересневих виборів до Державної думи, нижньої палати російського парламенту, коли опозиція намагатиметься протистояти політичному засиллю правлячої партії Росії.

Повернення Навального – це потенційна бомба, але він занадто поспішає

Повернувшись за вісім місяців до цих виборів, Навальний міг би мобілізувати своїх прихильників у той час, коли ця мобілізація має мало шансів сприяти політичним змінам. А до травня, коли розпочнеться виборча кампанія до Думи і прихильники Навального будуть змагатися за повалення встановленого порядку, значна підтримка отруєного критика Путіна може зменшитись, стверджують деякі спостерігачі.

«Повернення Навального – це потенційна бомба, але він занадто поспішає», – сказав Аббас Галлямов, колишній спічрайтер Кремля та політичний аналітик.

«Тут вирішальним є час, настільки цінну можливість не можна втрачати», – додав він.

Кампанія дискредитації з боку державних ЗМІ

Протягом кількох місяців після отруєння Навального, урядові ЗМІ Росії розвивали різні наративи, намагаючись приховати та поставити під сумнів співучасть Кремля. Кремль безпідставно стверджує, що Навальний співпрацював із ЦРУ, а Путін заявив, що Навальний сам себе отруїв, щоб привернути увагу. На пресконференції в грудні Путін сказав, що якби російські агенти планували його вбити, «вони, мабуть, справилися б з цією роботою».

Поки влада відмовляється розпочати розслідування отруєння, завдання зрозуміти, що сталося 20 серпня, було в основному покладено на помічників Навального.

Після звістки про його екстрену госпіталізацію в Сибіру того ранку (20 серпня), співробітники його Фонду протидії корупції увійшли до звільненого ним того ранку готельного номера, щоб знайти предмети, які можна проаналізувати на предмет отруєння, включно з пляшкою води, в якій пізніше виявили сліди смертоносного нервового агента «Новачок».

У грудні Навальний співпрацював із міжнародними розслідувачами з Bellingcat, розслідування яких стосувалось восьми осіб, пов’язаних із російськими спецслужбами, які могли мати причетність до отруєння. В той час як Кремль намагався дистанціюватися від цієї новини про можливу причетність силовиків, Навальний оприлюднив аудіо 45-хвилинної розмови, яку, за його словами, він провів з одним із своїх потенційних вбивць, та в якій чоловік, схоже, підтвердив свою участь і розкрив ключові деталі тієї невдалої операції.

«Еміграція – не варіант»

У повідомленні в інстаграмі 13 січня, в якому він оголосив про своє рішення повернутись, Навальний сказав прихильникам, що залишатися в Німеччині – не варіант.

«Я ніколи не ставив під сумнів, чи повинен я повертатися, просто тому, що ніколи не виїжджав», – написав він.

«Я потрапив до Німеччини після того, як мене поклали в реанімацію з однієї причини: мене намагалися вбити», – зауважив він.

Навіть професійні революціонери ніколи точно не знають, коли відбудеться революція

Коли він повернеться 17 січня, якщо його план не буде зірвано, він потрапить до країни, де руйнівна пандемія, зменшення реальних зарплат і скупа державна підтримка розпалюють гнів серед широких верств населення.

Опитування, здійснене групою російських соціологів у червні та яке часто згадують, показало, що багато росіян, які раніше рішуче підтримували Путіна, відвертаються від нього, а бажання протестів в Росії зростає.

«У нас дореволюційна ситуація, – сказав Галлямов. – Але навіть професійні революціонери ніколи точно не знають, коли відбудеться революція».

«Ленін у квітні 1917 року теж цього не знав, – додає Галлямов – Але він прийшов і зробив це».