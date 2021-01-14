Росія: Навального оголосили у федеральний розшук

Федеральна служба виконання покарань Росії оголосила в розшук опозиційного політика Олексія Навального, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на місцеві ЗМІ

Зокрема видання Mash заявляло, що має в розпорядженні редакції постанову відомства. У документі мовиться, що опозиціонер ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Засновник Фонду боротьби з корупцією був засуджений у грудні 2014 року до 3,5 років позбавлення волі умовно за статтею про шахрайство. Сам він не визнав себе винним, називаючи переслідування політично мотивованим. Європейський суд з прав людини ухвалив, що при розгляді справи було порушено право політика на справедливий судовий розгляд.

30 грудня для опозиціонера закінчувався випробувальний термін за вироком. 28 грудня ФСВП вимагало від нього з’явитися в службу для реєстрації, в січні відомство вимагало від суду в Москві замінити умовний вирок на реальний термін. Якщо суд погодиться з клопотанням, Навальному загрожує позбавлення волі на всі 3,5 роки, до яких він був засуджений у 2014 році.

У постанові про розшук стверджується, що ФСВП шукає Навального з кінця листопада. Політик у цей час проходив в Німеччині реабілітацію після отруєння. У ФСВП заявляли, що вважають його здоровим, оскільки про його лікування після отруєння бойовим отруйною речовиною «Новачок» написав медичний журнал Lancet.

При цьому російська влада не визнає, що Навального могли отруїти в Росії. Розслідування замаху правоохоронними органами не проводиться. Навальний звинуватив у замовленні злочину президента Росії Володимира Путіна. Той заявив, що якби політика хотіла отруїти російська влада – його б отруїли.

13 січня засновник ФБК заявив, що 17 числа повернеться у Росію рейсом з Бранденбургу. У Москві щодо нього порушили дві кримінальні справу. Про наклеп на адресу учасника рекламного сюжету державного телеканалу RT і про розтрату грошей заснованих ним фондів. Йому загрожує за цими статтями до 10 років позбавлення волі.