У Росії суд просять замінити Навальному умовний термін ув’язнення на реальний

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) Росії звернулася з клопотанням до Симоновського районного суду Москви з проханням замінити російському опозиціонеру Олексієві Навальному умовний термін ув’язнення на реальний у справі «Ів Роше». Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

Документ зареєстрований 11 січня. Відомство пояснює своє рішення «невиконанням покладених обов’язків, ухиленням від відшкодування шкоди або вчиненням нового злочину».

«Путін такий розлючений тим, що я вижив після його отруєння, що наказав ФСВП йти в суд і вимагати зміни мого умовного терміну на реальний. «У зв’язку з вчиненням нового злочину». Це при тому, що мій умовний термін закінчився 30 грудня», – написав політик.

У 2013 році у справі «Кіровлісу» Навального засудили до п’яти років умовного позбавлення волі. У грудні 2014 року брати Навальні були засуджені у справі про розкрадання в компанії «Ів Роше». Олексій Навальний був засуджений до трьох з половиною років позбавлення волі умовно, а брат політика Олег отримав такий же термін – у колонії загального режиму.

Саму справу і вирок Навальний вважає політично вмотивованими. ЄСПЛ постановив, що його права в ході процесу були порушені, і присудив йому компенсацію, проте вирок не був змінений.

Це не перше звернення ФСВП у суд із проханням замінити реальний термін Навального на умовний. У 2015 році відомство звернулося до суду з такою вимогою у справі «Кіровлісу», в липні 2016 року – у справі «Ів Роше».

У другому випадку приводом для посилення покарання називалося систематичне невиконання Навальним обов’язків умовно засудженого, зокрема, подвійний пропуск строку реєстрації в інспекції. Обидва рази суд відхиляв прохання ФСВП.

Третє звернення було в 2017 році, проте тоді не уточнювалося в рамках якої справи внесене таке прохання. Тоід суд відмовився прийняти позовну заяву від ФСВП «у зв’язку тим, що вона не була підписана належною особою».

У разі, якщо позов буде задоволений, Навальному при поверненні в Росію буде загрожувати затримання і відправлення в місця позбавлення волі. Сам політик не раз висловлював припущення, що влада Росії буде заважати його поверненню в країну. У той же час він стверджував, що неодмінно повернеться, як тільки завершить реабілітацію.

20 серпня Навальний, як встановили міжнародні експерти, був отруєний в Росії речовиною групи «Новачок».

Із недавно опублікованого розслідування групи Bellingcat і низки ЗМІ випливає, що за Навальним тривалий час стежила група співробітників ФСБ, які мали відношення до розробок хімічної зброї, а один із них у телефонній розмові з Навальним фактично зізнався в отруєнні (ФСБ назвала розмову сфабрикованою).

Політик звинувачує ФСБ в своєму отруєнні, а російську владу, включаючи президента Путіна, – в його організації. Російська сторона заперечує сам факт отруєння, чи принаймні те, що Навальний був отруєний у Росії.