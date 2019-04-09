ЄСПЛ присудив Навальному компенсацію за домашній арешт у 2014 році

Європейський суд із прав людини зобов’язав Росію виплатити опозиціонерові Олексію Навальному близько 23 тисяч євро за майже одинадцять місяців, проведених під домашнім арештом у 2014 році. Про це йдеться в постанові, опублікованій на офіційному сайті ЄСПЛ.

Суд у Страсбурзі дійшов висновку, що російська влада порушила права Навального, утримуючи його під домашнім арештом за звинуваченням про розтрату в так званій справі «Ів-Роше», яку він і його прихильники називали політично мотивованою.

ЄСПЛ постановив, що причиною кримінального переслідування Навального стала його суспільно-політична діяльність, і що влада Росії прагнула не допустити участі опозиціонера в публічних заходах. Домашній арешт суд визнав незаконним і необґрунтованим.

У грудні 2014 року Замоскворецький суд Москви визнав Олексія Навального і його брата Олега винними у розкраданні в особливо великому розмірі коштів компанії «Ів Роше». Вони провини не визнали.

Олексій Навальний був засуджений у справі умовно, а його брат Олег відбував покарання в вигляді трьох з половиною років позбавлення волі. До винесення вироку Навальний перебував під домашнім арештом з лютого 2014 року по січень 2015-го.

У 2017 році Європейський суд з прав людини визнав, що при розгляді справи були порушені права на справедливий суд, і постановив виплатити братам Навальним компенсацію в розмірі приблизно 76 тисяч євро.

У квітні 2018 року Верховний суд Росії відновив справу «Ів Роше» і відмовився переглянути вирок братам Навальним, незважаючи на постанову Європейського суду з прав людини. Пізніше Навальний отримав від російського уряду чотири мільйони рублів компенсації.