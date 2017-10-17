Росія: ЄСПЛ присудив братам Навальним компенсацію у справі «Ів Роше»

Європейський суд з прав людини визнав несправедливим судовий розгляд щодо російського опозиціонера Олексія Навального і його брата Олега, засуджених у справі про розкрадання коштів компанії «Ів Роше», і присудив їм компенсацію у близько 80 тисяч євро.

При цьому суд відмовився визнати переслідування братів Навальних політичним. Троє з семи суддів виступили з окремою думкою, що ЄСПЛ все ж повинен був розглянути політичну сторону справи.

Міністерство юстиції Росії заявило, що з позицією ЄСПЛ про порушення «не можна погодитися», і повідомило про можливе оскарження вердикту у Великій палаті суду.

У грудні 2014 року Олексія й Олега Навальних визнали винними в розкраданні в особливо великому розмірі коштів компанії «Ів Роше». За версією російського слідства, вони змусили укласти з ними явно невигідні контракти на вантажоперевезення. Навальні заперечують провину.

Олексій Навальний був засуджений у справі умовно, а його брат Олег відбуває покарання у вигляді трьох з половиною років позбавлення волі. Російський суд раніше відмовляв Олегу Навальному в умовно-достроковому звільненні та пом’якшення покарання. Федеральна служба Росії з виконання покарань кілька разів вимагала відправити Олексія Навального в колонію, але суд відхиляв прохання.