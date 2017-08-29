Суд у Росії відмовився пом’якшити покарання братові Навального

У Росії Орловський обласний суд відмовився пом’якшити покарання Олегові Навальному, молодшому братові опозиційного діяча і борця з корупцією Олексія Навального.

Суд відхилив скаргу адвокатів на попереднє аналогічне рішення суду нижчої інстанції.

Раніше Олегові Навальному, що разом із братом був засуджений 2014 року, двічі відмовляли в умовно-достроковому звільненні, після чого його адвокати попросили суд принаймні пом’якшити покарання. Суд, проте, відмовив, заявивши, що Олег Навальний – «затятий порушник» дисциплінарних правил колонії.

Олексія Навального і його брата Олега Навального засудили в так званій справі «Ів Роше» у грудні 2014 року за звинуваченнями в нібито викраденні коштів російського відділку французької компанії косметики «Ів Роше» – яке сама компанія заперечила. Олексія Навального засудили до трьох із половиною років умовно, Олега Навального до такого ж реального терміну в колонії загального режиму.

За перші півтора року у виправній установі Олегові Навальному оголосили близько 20 дисциплінарних стягнень, його кілька разів садили до штрафного ізолятора зі значно суворішими умовами утримання.

Обидва брати відкинули звинувачення і назвали справу політично мотивованою, пов’язаною з політичною і антикорупційною діяльністю Олексія Навального. Правозахисники називають ув’язнення Олега Навального взяттям у заручники члена родини політика.