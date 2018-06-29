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29 Червень 2018, Київ 09:52
Новини | Міжнародні

У Росії вийшов на свободу брат опозиціонера Навального

Російський опозиційний політик Олексій Навальний (л) та його брат Олег, архівне фото, 2014 рік

Брат російського опозиційного політика Олексія Навального Олег, засуджений наприкінці 2014 року до трьох із половиною років колонії, 29 червня вийшов на свободу. Біля колонії в Орловській області Олега Навального зустрічав старший брат Олексій і численні журналісти.

Олег Навальний неодноразово подавав прохання про умовно-дострокове звільнення, але йому відмовляли через численні стягнень.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у 2017 році ухвалив, що було порушене право обвинувачених на справедливий розгляд у справі «Ів Роше», в якій був засуджений Олег Навальний. Попри рішення ЄСПЛ, Верховний суд Росії відмовився скасовувати вирок.

Олег Навальний звинувачувався в тому, що обіймаючи керівну посаду в «Пошті Росії», переконав компанію укласти невигідний договір. Фігурантом справи був і Олексій Навальний, його суд засудив до умовного терміну.

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