До отруєння Навального причетна ФСБ – розслідування Bellingcat і партнерів

Нове спільне розслідування, здіснене групою Bellingcat та кількома засобами інформації, дійшло висновків, що нещодавнє отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального було здійснене Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії.

Журналісти-розслідувачі з Bellingcat та російськомовного сайту Insider у співпраці з німецьким журналом Der Spiegel та американським медіаресурсом CNN, посилаючись на «об’ємні докази у вигляді телекомунікаційних даних та даних про подорожі», стверджують, що отруєння критика Кремля готувалося щонайменше з початку 2017 року.

«З початку 2017 року до серпня 2020 року оперативні працівники таємного підрозділу ФСБ, що спеціалізується на роботі з отруйними речовинами, стежили за Навальним під час його поїздок по Росії, пролетіли поруч із ним у понад 30 поїздках і, мабуть, здійснили щонайменше дві спроби отруїти його до спецоперації в місті Томськ», – йдеться у заяві групи щодо випуску дослідження 14 грудня.

Зараз Навальний перебуває в Німеччині, де відновлюється після отруєння нервово-паралітичною речовиною класу «Новачок».

Навальний наполягає, що наказ про отруєння віддав особисто президент Росії Володимир Путін. Кремль заперечує свою причетність.

Британська група розслідувачів Bellingcat заявила, що слідство встановило трьох працівників ФСБ з підпільного підрозділу, які подорожували разом з Олексієм Навальним до Новосибірська, а потім слідували за ним до Томська, де сталося отруєння.

Їх підтримували та контролювали ще щонайменше п’ять оперативних співробітників ФСБ, деякі з яких також їздили і до Омська, де Навальний був госпіталізований, вказано в повідомленні.

У звіті названі троє із цих осіб – Олексій Александров, Іван Осипов (обидва лікарі) та Володимир Паняєв. Розслдувачі не вказують, чи була здійснена спроба встановити контакт із особами, нібито причетними до змови.

«Члени підрозділу спілкувалися один із одним упродовж усієї операції, з раптовими сплесками активності зв’язку безпосередньо перед отруєнням, а також уночі за московським часом, коли Олексій Навальний вийшов зі свого готелю і вирушив до Томського аеропорту», – наголошується в розслідуванні.

Навальному стало зле невдовзі після зльоту рейсу до Москви, це змусило екіпаж здійснити екстрену посадку в місті Омськ, де 44-річний чоловікбув госпіталізований днями перед тим, як його відвезли до Берліна, де лікарі дійшли висновку, що він отруївся з нервово-паралітичним агентом.

Звіт Bellingcat оприлюднений через два дні після того, як британська газета Times з посиланням на джерела західних спецслужб заявила, що друга спроба отруїти Навального була здійснена безпосередньо перед тим, як його відвезли до Німеччини.

Bellingcat заявляє, що аналіз телефонних метаданих 12 оперативних працівників ФСБ, пов’язаних із Російським інститутом криміналістики, показує: таємний підрозділ ФСБ працює на об’єкті, що нагадує лабораторію, описану колишніми перебіжчиками із радянського КДБ.

ФСБ є правонаступницею КДБ, таємної поліції радянських часів, яка формально припинила свою діяльність у 1991 році після час розпаду Радянського Союзу.

«Ми виявили щонайменше 15 оперативних працівників, які працюють у цьому підпільному підрозділі Інституту криміналістики ФСБ. Щонайменше вісім із них, включно з керівником Станіславом Макшаковим, брали безпосередню участь у різних стадіях, як видається, численних спроб отруїти Олексія Навального», – йдеться у звіті.

Європейський союз та Велика Британія запровадили заморожування активів та заборону на поїздки проти шести російських високопосадовців, які, як вважають у Брюсселі та Лондоні, відповідальні за отруєння Навального. Також під санкціями опинилася юридична особа, яка бере участь у програмі створення військових нервово-паралітичних засобів, відомих як «Новачок».

Засіб, використаний при отруєнні Навального, виявився схожим на той, яким були отруєні колишній подвійний агент Сергій Скрипаль та його дочка Юлії у 2018 році в англійському місті Солсбері.