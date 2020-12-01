56 країн-членів ОЗХЗ закликали Росію розкрити обставини отруєння Навального

В Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Москву закликали розкрити обставини отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Документ, підписаний 56 зі 193 країн-учасників ОЗХЗ під час 25-ї сесії, опублікувала в твіттері британська делегація.

У спільній заяві йдеться про те, що будь-яке отруєння людини нервово-паралітичною речовиною вважається використанням хімічної зброї, і це викликає занепокоєння. Зазначено, що будь-яке застосування хімічної зброї є неприйнятним і суперечить міжнародним нормам.

Країни-учасники організації, що підписали документ, засудили використання проти російського опозиціонера отруйної речовини з групи «Новачок» і нагадали, що ним у 2018 році у Великій Британії були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Заяву, крім Британії, підписали країни Євросоюзу, США, Канада, Австралія, Туреччина, Японія, Україна, Грузія й інші.

Один із лідерів російської опозиції Олексій Навальний на даний час перебуває в Німеччині, де відновлюється після отруєння бойовою речовиною «Новачок». Навальному стало зле 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Його шпиталізували в Омську, а потім перевезли до Берліна.

Російські лікарі виключили версію про цілеспрямоване отруєння Навального, пояснивши його стан «порушенням обміну речовин».

Німецькі ж фахівці, а також кілька незалежних європейських лабораторій, знайшли в організмі політика сліди бойової отруйної речовини, схожої за складом з отрутою «Новачок», що була використана при замаху на колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля в британському місті Солсбері. Влада Британії підозрює в організації цього замаху російські спецслужби.

Захід вимагав від Кремля розслідувати обставини отруєння Навального. Російські слідчі органи відмовилися порушувати кримінальну справу.

Після цього Євросоюз і Велика Британія запровадили санкції проти осіб і організацій, які, на їхню думку, або можуть бути причетні до інциденту, або не дають ходу розслідування.

Сам Навальний вважає, що за замахом на нього стоїть особисто президент Росії Володимир Путін.

У Кремлі звинувачення в причетності до отруєння Навального заперечують, вважаючи подію провокацією Заходу.