У США законодавці ухвалили резолюцію через отруєння Навального

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію через отруєння російського опозиційного лідера Олексія Навального. Законодавці закликали Вашингтон запровадити санкції проти Москви через те, що сталося з російським опозиціонером.

Резолюції Конгресу мають рекомендаційний характер.

18 листопада також стало відомо, що ФСБ відмовилася порушувати справу про застосування хімічної зброї проти Навального. Із заявою до спецслужби звертався створений опозиціонером «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК). ФСБ у відмові вказала, що перевіркою фактів імовірного отруєння займаються інші правоохоронні органи.

Юристи ФБК назвали відповідь відомства «відпискою» і надіслали до суду скаргу на бездіяльність слідчого управління ФСБ.

20 серпня Навальний знепритомнів на борту літака, який прямував із Томська до Москви. Борт здійснив екстрену посадку в Омську. Лікарі ввели Навального у стан штучної коми. Через дві доби опозиціонера перевезли на лікування до Берліна. До тями політик прийшов тільки через 19 днів.

Експерти в Німеччині, а потім і інших країнах дійшли висновку, що Навальний був отруєний речовиною з групи «Новачок». Країни ЄС закликали Москву провести розслідування того, що сталося. Вони також запровадили санкції проти російських чиновників, які, на їхню думку, могли бути причетні до замаху на Навального.

Навальний переконаний, що його отруїли спецслужби за вказівкою Кремля.

Російська влада відкидає причетність до отруєння. Речник Кремля Дмитро Пєсков і російські лікарі запевняють, що в Росії в організмі опозиціонера отрут виявлено не було. Москва заявляла про готовність співпрацювати з Німеччиною для з’ясування обставин того, що сталося. Кремль також звинуватив в упередженості Організацію із заборони хімічної зброї.