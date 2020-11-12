Отруєння Навального: Лавров заявив, що Росія введе санкції у відповідь проти Німеччини та Франції

Росія введе санкції у відповідь проти представників апаратів глав Німеччини і Франції через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального, заявив 12 листопада голова МЗС Росії Сергій Лавров.

За його словами, Німеччина і Франція стали головними ініціаторами обговорення в Євросоюзі і НАТО питання про введення санкцій проти Росії за справу, яку «ніяк і ніким не доведено, як щось скоєне на території Росії», вказав Лавров.

«Оскільки локомотивом санкцій Євросоюзу в зв’язку з Навальним була Німеччина, оскільки ці санкції прямо зачіпають керівних співробітників адміністрації президента Російської Федерації, наші відповідні санкції будуть дзеркальними. Вони вже прийняті, про це скоро ми повідомимо нашим німецьким і французьким колегам», – сказав Лавров.

Він також додав: «У нас є всі підстави вважати, що все, що з ним (Навальним – ред.) сталося, з точки зору проникнення бойових отруйних речовин в його організм, могло статися в Німеччині або в літаку, куди його помістили і повезли в клініку «Шаріте».

6 листопада російське МЗС звинуватило Німеччину у відмові співпрацювати з російською стороною. Перед цим Генеральна прокуратура Росії повідомила, що отримала відповідь з Німеччини на своїй запит щодо госпіталізації Навального. Відомство стверджує, що в цьому листі «на жодне з поставлених раніше російською стороною питань роз’яснення по суті не надане».

Один із лідерів російської опозиції Олексій Навальний наразі перебуває в Німеччині, де відновлюється після отруєння бойовою речовиною «Новачок». Навальному стало зле 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Його шпиталізували в Омську, а потім перевезли до Берліна.

Російські лікарі виключили версію про цілеспрямоване отруєння Навального, пояснивши його стан «порушенням обміну речовин».

Німецькі ж фахівці, а також кілька незалежних європейських лабораторій, знайшли в організмі політика сліди бойової отруйної речовини, схожої за складом з отрутою «Новачок», що була використана при замаху на колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля в британському місті Солсбері. Влада Британії підозрює в організації цього замаху російські спецслужби.

Захід вимагав від Кремля розслідувати обставини отруєння Навального. Російські слідчі органи відмовилися порушувати кримінальну справу.

Після цього Євросоюз і Велика Британія запровадили санкції проти осіб і організацій, які, на їхню думку, або можуть бути причетні до інциденту, або не дають ходу розслідування.

Сам Навальний вважає, що за замахом на нього стоїть особисто президент Росії Володимир Путін.

У Кремлі звинувачення в причетності до отруєння Навального заперечують, вважаючи подію провокацією Заходу.