У Кремлі назвали «недружнім кроком» санкції ЄС через отруєння Навального

Запровадження Європейським союзом санкцій проти російських чиновників через отруєння опозиціонера Олексія Навального є «недружнім кроком», який шкодить відносинам між Росією та ЄС, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

«Москва, безумовно, проаналізує ситуацію і буде діяти відповідно до своїх власних інтересів», – сказав речник Володимира Путіна.

Євросоюз 15 жовтня запровадив санкції проти шести російських чиновників і однієї організації через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Зокрема, санкції запровадили проти голови ФСБ Росії Олександра Бортнікова, першого заступника голови адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка, голови управління внутрішньої політики адміністрації президента Андрія Яріна, двох заступників міністра оборони Олексія Криворучка і Павла Попова, а також представника президента в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла.

Під санкції підпадає і Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології, де, як вважають в ЄС, розроблялася отруйна речовина з групи «Новачок», сліди якої були виявлені в аналізах Навального.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до ЄС і заморожування фінансових активів на території об’єднання.

Схожі заходи запроваджує і Велика Британія.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше пообіцяв, що Росія дзеркально відповість на ці санкції.

Окремо Євросоюз вніс до списку санкцій російського підприємця, соратника Путіна Євгена Пригожина, повідомляється в офіційному журналі ЄС.

ЄС вказує, що бізнесмен «має тісні зв’язки, в тому числі фінансові, з «приватною військовою компанією Вагнера». Пригожин надає підтримку діяльності «групи Вагнера» в Лівії, яка загрожує миру, стабільності і безпеці країни», – йдеться в повідомленні.

Сам він заперечує свою причетність до найманців, яких фіксують у різних зонах конфліктів, у тому числі і в Лівії.

6 жовтня Організація із заборони хімічної зброї дійшла висновку, що Навального отруїли речовиною з групи «Новачок». Міністерство закордонних справ Росії звинуватило в упередженості результати експертиз.

Олексій Навальний зараз перебуває в Німеччині. Політика вже виписали зі стаціонару клініки Charité в Берліні, куди його доставили з реанімації омської лікарні.

Йому стало зле 20 серпня в літаку під час польоту з Томська в Москву. Пілот встиг посадити літак в Омську, після чого Навального відвезли в місцеву лікарню.