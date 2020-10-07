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07 жовтня 2020, Київ 09:08
Новини | Міжнародні

Навальний: ЄС варто запровадити санкції проти олігархів і близьких до Путіна чиновників

Навальний, який одужує в Німеччині після отруєння «Новачком», заявив виданню Bild, що санкції проти всієї країни не працюють

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявляє, що Європейському союзу варто спрямувати обмежувальні заходи проти російських олігархів, близьких до Кремля, заборонивши їм в’їзд до ЄС і заморозивши їхні активи.

Навальний, який одужує в Німеччині після отруєння «Новачком», заявив виданню Bild, що санкції проти всієї країни не працюють.

«Найважливіше – запровадити заборону в’їзду тим, хто отримує прибуток від режиму, і заморозити їхні активи», – сказав Навальний в опублікованому 7 жовтня інтерв’ю, додавши, що це стосується «олігархів і високопосадовців» – найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

«Вони розкрадають гроші, крадуть мільярди, а на вихідних літають до Берліна чи Лондона, купують дорогі квартири і сидять у кафе», – сказав Навальний.

За його словами, заборона повинна поширюватися на таких росіян, як Валерій Гергієв, головний диригент Мюнхенської філармонії, який підтримав Путіна на останніх виборах.

«Якщо він так любить режим і хоче, щоб Росія не пішла європейським шляхом, то ви повинні сказати йому: ви дуже талановитий музикант, але ми більше не дозволимо вам в’їхати до ЄС, ви можете насолоджуватися режимом Путіна в Росії», – сказав він.

Навальний також виокремив колишнього канцлера Німеччини Ґергарда Шредера, лобіста російських енергетичних фірм. За словами опозиціонера, «дуже розчаровує» чути слова Шредера про те, що «немає фактів» його отруєння, і що все було «спекуляцією».

«Він – колишній канцлер наймогутнішої країни Європи. Зараз Шредер – прислужник Путіна, який захищає вбивць», – сказав Навальний.

На даний час Німеччина обговорює зі своїми партнерами, які дії вжити у відповідь на отруєння критика Кремля.

Серед варіантів, які розглядають – заморожування активів або заборона на поїздки для росіян, яких вважають причетними до справи Навального, економічні санкції та зупинка газопроводу «Північний потік-2», який буде транспортувати газ безпосередньо з Росії до Німеччини.

Напередодні Організація із заборони хімічної зброї повідомила, що її експерти підтвердили: Навального отруїли речовиною з групи «Новачок». Раніше таких висновків дійшли фахівці лабораторії бундесверу, також їх підтвердили в незалежних центрах у Швеції та Франції.

Влада Росії заявляє, що аналізи, взяті у Навального в Омську, не показали наявності отрути.

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