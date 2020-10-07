Навальний: ЄС варто запровадити санкції проти олігархів і близьких до Путіна чиновників

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявляє, що Європейському союзу варто спрямувати обмежувальні заходи проти російських олігархів, близьких до Кремля, заборонивши їм в’їзд до ЄС і заморозивши їхні активи.

Навальний, який одужує в Німеччині після отруєння «Новачком», заявив виданню Bild, що санкції проти всієї країни не працюють.

«Найважливіше – запровадити заборону в’їзду тим, хто отримує прибуток від режиму, і заморозити їхні активи», – сказав Навальний в опублікованому 7 жовтня інтерв’ю, додавши, що це стосується «олігархів і високопосадовців» – найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

«Вони розкрадають гроші, крадуть мільярди, а на вихідних літають до Берліна чи Лондона, купують дорогі квартири і сидять у кафе», – сказав Навальний.

За його словами, заборона повинна поширюватися на таких росіян, як Валерій Гергієв, головний диригент Мюнхенської філармонії, який підтримав Путіна на останніх виборах.

«Якщо він так любить режим і хоче, щоб Росія не пішла європейським шляхом, то ви повинні сказати йому: ви дуже талановитий музикант, але ми більше не дозволимо вам в’їхати до ЄС, ви можете насолоджуватися режимом Путіна в Росії», – сказав він.

Навальний також виокремив колишнього канцлера Німеччини Ґергарда Шредера, лобіста російських енергетичних фірм. За словами опозиціонера, «дуже розчаровує» чути слова Шредера про те, що «немає фактів» його отруєння, і що все було «спекуляцією».

«Він – колишній канцлер наймогутнішої країни Європи. Зараз Шредер – прислужник Путіна, який захищає вбивць», – сказав Навальний.

На даний час Німеччина обговорює зі своїми партнерами, які дії вжити у відповідь на отруєння критика Кремля.

Серед варіантів, які розглядають – заморожування активів або заборона на поїздки для росіян, яких вважають причетними до справи Навального, економічні санкції та зупинка газопроводу «Північний потік-2», який буде транспортувати газ безпосередньо з Росії до Німеччини.

Напередодні Організація із заборони хімічної зброї повідомила, що її експерти підтвердили: Навального отруїли речовиною з групи «Новачок». Раніше таких висновків дійшли фахівці лабораторії бундесверу, також їх підтвердили в незалежних центрах у Швеції та Франції.

Влада Росії заявляє, що аналізи, взяті у Навального в Омську, не показали наявності отрути.