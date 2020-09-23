Російського опозиціонера Навального виписали з берлінської клініки

Російського опозиціонера Олексія Навального виписали з берлінської лікарні «Шаріте». Про це 23 вересня йдеться в повідомленні на сайті клініки.

Навальний був госпіталізований наприкінці серпня в лікарню в російському Омську. Уряд Німеччини, куди пізніше перевезли російського опозиціонера для лікування, заявив, що він був отруєний бойовою хімічною отруйною речовиною «Новачок». Отруєння могло статися в Томську, звідки Навальний летів до Москви, і в літаку йому стало зле.

Соратники опозиціонера відразу після його госпіталізації вимагали порушити кримінальні справи за статтями про замах на життя громадського діяча і тероризм. Провести розслідування замаху Росію закликали США та Євросоюз.

Російська влада стверджує, що підстав для порушення кримінальної справи немає. Прокуратура і поліція Росії за фактом госпіталізації проводять дослідчу перевірку.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 22 вересня заявив, що соратники Навального нібито вивезли з країни «докази», і це ускладнює проведення перевірки.

Минулої п’ятниці, 18 вересня, коли з’явилися повідомлення, що до Німеччини була вивезена пляшка, на якій згодом знайшли сліди отруйної речовини, Пєсков також говорив, що «те, що могло б стати доказом на користь отруєння, на жаль, було вивезене».