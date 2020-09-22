Помпео: США відреагують на отруєння Навального, коли матимуть усі факти

Держсекретар США Майк Помпео прокоментував позицію Вашингтона з приводу отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

За словами Помпео, немає підстав вважати, що з боку США не буде жодних заходів у зв’язку з отруєнням Навального, оскільки Вашингтон вважає застосування хімічної зброї неприпустимим. Сполучені Штати відреагують відповідним чином, коли в розпорядженні американської влади будуть усі факти, заявив Помпео.

Він зазначив, що Вашингтон має намір дочекатися результатів дослідження проб Навального від Організації із заборони хімічної зброї. США також чекають від Росії проведення розслідування, яке дозволить визначити, як сталося отруєння Навального, сказав американський держсекретар.

Помпео також укотре розкритикував газопровід «Північний потік-2». «Ми сподіваємося, що будівництво не буде завершене. Ми сподіваємося, що уряд Німеччини прийде до такої ж позиції, чи через те, що сталося з паном Навальним, чи через реальні наслідки для безпеки, які тягне за собою залежність від російського газу», – зазначив Помпео.

Олексій Навальний був госпіталізований із симптомами отруєння 20 серпня в Омську, йому стало зле на борту літака Томськ – Москва. 22 серпня його перевезли до берлінської клініки «Шаріте». Понад два тижні політик перебував у комі.

Про те, що Навальний був отруєний речовиною типу «Новачок», повідомила влада Німеччини з посиланням на результати аналізів у лабораторії бундесверу, які згодом підтвердили в лабораторіях Франції і Швеції. Обставини отруєння, як і раніше, невідомі.

Влада Росії має сумнів у тому, що Навальний був отруєний, стверджуючи, що в аналізах, узятих у нього в Росії, отрути не виявили.

«Північний потік-2» мав забезпечити постачання Росією газу до Німеччини по дну Балтійського моря. Зараз спорудження газогону призупинене через американські санкції, однак і Москва, і Берлін неодноразово заявляли про намір реалізувати цей проєкт.