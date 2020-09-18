Кремль про пляшку зі слідами «Новачка»: в історії з Навальним «надто багато абсурду»

У Кремлі заявили, що в ситуації з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального «занадто багато абсурду». Так речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення соратників Навального, які заявили, що пляшка зі слідами бойової отруйної речовини «Новачок», якою, за даними німецького уряду, був отруєний російський опозиційний політик, була винесена з його номера в Томську і вивезена до Німеччини.

«У цій у всій історії занадто багато абсурду, щоб комусь вірити на слово, тому на слово ми нікому вірити не збираємося… Ми не можемо цього пояснити, тому що, як ви знаєте, така пляшка, якщо вона була, вона була кудись вивезена в Німеччину чи ще кудись. Тобто те, що могло б стати доказом на користь отруєння, на жаль, було вивезено. Це додаткове питання, чому і так далі», – заявив Пєсков 18 вересня.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний 15 вересня опублікував у мережі Instagram перше своє фото після отруєння із німецької клініки «Шаріте», де він проходить лікування.

7 вересня лікарі клініки «Шаріте» повідомили, що Навального вивели зі стану штучної коми, і він реагує на зовнішні подразники.

Російський опозиціонер перебував у комі з 20 серпня. На лікуванні в клініці «Шаріте» він – із 22 серпня, в Берлін його перевезли з Омська.

До лікарні Омська Навального доправили після того, як йому стало зле на борту літака, який здійснив екстрену посадку в омському аеропорту.

Влада Німеччини заявила, що в організмі Навального були знайдені сліди отруйної речовини з групи «Новачок». Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Москву розслідувати те, що сталося з опозиціонером.

Російська влада, посилаючись на лікарів, які лікували Навального в Омську, висловлювала скептичне ставлення до версії отруєння. Кримінальну справу в Росії не порушували.