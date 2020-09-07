Стан Навального поліпшився, його вивели з коми – «Шаріте»

Стан російського опозиціонера Олексія Навального поліпшився, його вивели з медикаментозної коми, повідомила берлінська лікарня «Шаріте», де політик перебуває на лікуванні після отруєння, як заявляє влада Німеччини, бойовою отрутою «Новачок».

За повідомленням, Навального від’єднують від апарату штучної вентиляції легенів, він реагує на звернення до нього.

Лікарі додають, що наразі рано говорити про довгострокові наслідки тяжкого отруєння для Навального.

Російський опозиціонер перебував у комі з 20 серпня. На лікуванні в клініці «Шаріте» він – із 22 серпня, в Берлін його перевезли з Омська.

До лікарні Омська Навального доправили після того, як йому стало зле на борту літака, який здійснив екстрену посадку в омському аеропорту.

Минулого тижня влада Німеччини заявила, що в організмі Навального були знайдені сліди отруйної речовини з групи «Новачок».

Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Москву розслідувати те, що сталося з опозиціонером.

Російська влада, посилаючись на лікарів, які лікували Навального в Омську, висловлювала скептичне ставлення до версії отруєння. Кримінальну справу в Росії не порушували.